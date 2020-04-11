Медики становлять 15% серед інфікованих коронавірусом в Україні.

 

Медики становлять 15% серед інфікованих COVID-19 в Україні. Станом на вечір п'ятниці коронавірус виявили у 334 працівників сфери охорони здоров'я.

 

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в інтерв'ю телеканалу "Інтер".

 

 

"Із 2203 хворих на коронавірусну інфекцію на сьогодні – 334 медичні працівники. Ми щодня займаємося тим, щоб максимально забезпечити їх засобами індивідуального захисту. Щодня прилітають літаки з десятками, сотнями тисяч респіраторів, костюмів біозахисту, окулярів. Все це одразу ж постачають до лікарень", – заявив Степанов.

 

Міністр пояснив, що масове зараження медичних працівників COVID-19 фіксують у всьому світі, бо вони "перебувають на передовій битви з коронавірусом". Скажімо, в Італії захворіло приблизно дев'ять тисяч лікарів та медсестер – 12% від загальної кількості заражених. На погляд Степанова, показник України є співмірним.

 

В Україні зафіксовано перші смерті серед медиків, уражених вірусом SARS-CoV-2. У п'ятницю на Хмельниччині померла медпрацівниця районної лікарні. Напередодні також помер лікар на Закарпатті.

 

У Монастириськах (Тернопільщина) станом на 11 квітня діагностовано 39 випадків коронавірусної хвороби серед медиків, у Кропивницькому обласному госпіталі ветеранів війни – 20.

 

Президент України Володимир Зеленський заявив у своєму зверненні, що держава виплачуватиме матеріальну допомогу родичам медиків, померлих унаслідок COVID-19.

 

11.04.2020

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