В Україні діагностовано 2,5 тис. випадків коронавірусної хвороби.

Станом на 9:30 10 квітня в Україні підтверджено 2511 випадків COVID-19. Упродовж минулої доби отримано 308 повідомлень про нові випадки захворювання за результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров’я України та обласних лабцентрів – добовий приріст сягнув 14%.
Про це йдеться у повідомленні Центру громадського здоров'я у суботу вранці.
Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померло 73 особи. Серед померлих переважають особи віком від 50 років (86,3%).
Число пацієнтів, котрі одужали після коронавірусної інфекції, становить 79 осіб – повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.
Регіони:
Вінницька обл. — 151 випадок (7 одужали);
Волинська обл. — 52 випадки (2 одужали);
Дніпропетровська обл. — 55 випадків (5 одужали);
Донецька обл. — 11 випадків (1 одужав);
Житомирська обл. — 74 випадки;
Закарпатська обл. — 60 випадків (3 одужали);
Запорізька обл. — 64 випадки (8 одужали);
Івано-Франківська область — 274 випадки (12 одужали);
м. Київ — 396 випадків;
Київська обл. — 149 випадків (9 одужали);
Кіровоградська обл. — 106 випадків;
Львівська обл. — 96 випадки (5 одужали);
Луганська обл. — 3 випадки;
Одеська обл. — 51 випадок;
Полтавська обл. — 24 випадки;
Рівненська обл. — 103 випадки (3 одужали);
Сумська обл. — 69 випадків (1 одужав);
Тернопільська обл. — 208 випадків (1 одужав);
Харківська обл. — 8 випадків;
Херсонська обл. — 28 випадків;
Хмельницька обл. — 18 випадків;
Черкаська обл. — 93 випадки (1 одужав);
Чернівецька обл. — 409 випадків (21 одужав);
Чернігівська обл. — 9 випадків.
Центр громадського здоров'я інформує, що всього в Україні досліджено 26 557 зразків на нову коронавірусну інфекцію методом ПЛР (лабораторна діагностика). Досліджують зразки не лише осіб, яким встановлена підозра, а й тих, хто контактував із пацієнтом з підтвердженим COVID-19, та тих, хто має ТГРІ. Також є повторне тестування для людей, що одужали (це необхідно для зняття діагнозу).
11.04.2020