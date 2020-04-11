В Україні діагностовано 2,5 тис. випадків коронавірусної хвороби.

Станом на 9:30 10 квітня в Україні підтверджено 2511 випадків COVID-19. Упродовж минулої доби отримано 308 повідомлень про нові випадки захворювання за результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров’я України та обласних лабцентрів – добовий приріст сягнув 14%.

Про це йдеться у повідомленні Центру громадського здоров'я у суботу вранці.

Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померло 73 особи. Серед померлих переважають особи віком від 50 років (86,3%).

Число пацієнтів, котрі одужали після коронавірусної інфекції, становить 79 осіб – повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Регіони:

Вінницька обл. — 151 випадок (7 одужали);

Волинська обл. — 52 випадки (2 одужали);

Дніпропетровська обл. — 55 випадків (5 одужали);

Донецька обл. — 11 випадків (1 одужав);

Житомирська обл. — 74 випадки;

Закарпатська обл. — 60 випадків (3 одужали);

Запорізька обл. — 64 випадки (8 одужали);

Івано-Франківська область — 274 випадки (12 одужали);

м. Київ — 396 випадків;

Київська обл. — 149 випадків (9 одужали);

Кіровоградська обл. — 106 випадків;

Львівська обл. — 96 випадки (5 одужали);

Луганська обл. — 3 випадки;

Одеська обл. — 51 випадок;

Полтавська обл. — 24 випадки;

Рівненська обл. — 103 випадки (3 одужали);

Сумська обл. — 69 випадків (1 одужав);

Тернопільська обл. — 208 випадків (1 одужав);

Харківська обл. — 8 випадків;

Херсонська обл. — 28 випадків;

Хмельницька обл. — 18 випадків;

Черкаська обл. — 93 випадки (1 одужав);

Чернівецька обл. — 409 випадків (21 одужав);

Чернігівська обл. — 9 випадків.

Центр громадського здоров'я інформує, що всього в Україні досліджено 26 557 зразків на нову коронавірусну інфекцію методом ПЛР (лабораторна діагностика). Досліджують зразки не лише осіб, яким встановлена підозра, а й тих, хто контактував із пацієнтом з підтвердженим COVID-19, та тих, хто має ТГРІ. Також є повторне тестування для людей, що одужали (це необхідно для зняття діагнозу).