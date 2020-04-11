Хресна хода пройшла на практично пустій площі Святого Петра.

Папу Франціска супроводжував лише медперсонал Ватикану та в’язні з тюрми в Падуї.

Через пандемію коронавірусу Папа Римський Франціск у вечір Страсної п'ятниці здійснив традиційну Хресну ходу на практично порожній площі Святого Петра у Ватикані. Про це повідомило радіо Vatican News. Зазвичай ця процесія проходить біля мурів Колізею в Римі, щорічно в ній беруть участь тисячі прочан з усього світу.

Однак цьогоріч через пандемію коронавірусної інфекції Понтифіка під час Хресної ходи супроводжували лише п'ять ув'язнених з тюрми Due Palazzi північноіталійського міста Падуї, яке сильно постраждало від пандемії, а також п'ятеро лікарів і медсестер з Ватикану. Таким чином Папа Римський хотів вшанувати пам'ять жертв пандемії COVID-19, від якої, за даними на 11 квітня, тільки в Італії померли близько 19 тисяч осіб.

Цього разу Папа Римський також зрезигнував зі своєї традиційної промови на завершення Хресної ходи.

Раніше, виступаючи в етері італійського телебачення, Папа Франціск порівняв медперсонал, котрий загинув у боротьбі з пандемією, зі солдатами, полеглими на війні. «Вони пожертвували своїм життям з любові», – сказав про них глава Католицької церкви.

Через пандемію коронавірусу католики у всьому світі могли спостерігати за процесією через інтернеті в режимі реального часу.