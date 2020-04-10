Уряд може оголосити у Галичині комендантську годину.

 

Кабінет Міністрів України розглядає варіант упровадження в Івано-Франківській, Тернопільській та Львівській областях комендантської години через зростання темпів поширення коронавірусу.

 

 

Про це повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків у своєму зверненні, поширеному у Facebook.

 

"Була нарада з прем'єрміністром паном Шмигалем, почули таку інформацію, що карантин буде продовжено до початку травня. Коли початок травня, яке число – не було уточнено", – сказав він.

 

"Також було поінформовано, що в трьох областях – Івано-Франківська, Тернопільська і Львівська – запроваджують надзвичайні заходи у вихідні дні... Зокрема, розглядають можливість навіть комендантської години. Так сказали на нараді з прем'єрміністром", – переповів Марцінків.

 

Напередодні голова Чернівецької обласної державної адміністрації сказав: за рекомендацією державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки додаткові обмежувальні заходи у найближчі вихідні запровадять для всіх західних областей України. У Буковині на вихідних оголосили тотальний lockdown: від 13:00 суботи до 6:00 понеділка всі мають сидіти по домівках; влада має намір заборонити під час вік-енду роботу продуктових магазин, а також автозаправних станцій.

 

Голова Львівської ОДА Максим Козицький оприлюднив звернення до мешканців області, в котрому оголосив про посилення обмежувальних заходів на вихідних.

 

"Прошу вас утриматись від пересування і перебування у громадських місцях на цих вихідних. Від 13:00 суботи до 6 ранку понеділка. Ці обмеження вводяться задля збереження нашого з вами здоров’я та мінімізації поширення захворюваності серед населення", – сказав Козицький.

 

Як інформував Z, станом на 09:30 у трьох галицьких областях загалом виявили 532 випадки захворювання на COVID-19. За вчорашню добу зафіксовано 27 нових випадків у Тернопільській області, 36 – в Івано-Франківській та 21 – у Львівській.

 

 

10.04.2020

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