В Україні діагностовано 2203 випадки коронавірусної хвороби.

 

За підсумками 9 квітня в Україні підтверджено 2203 випадки COVID-19. Упродовж минулої доби за результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров’я України та обласних лабцентрів отримано 311 повідомлень про нові підтверджені випадки – добовий приріст нововиявлених захворювань сягнув 16,4%.

 

 

Про це йдеться у даних Міністерства охорони здоров'я України, оприлюднених у п'ятницю уранці.


Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померло 69 осіб – 12 смертей упродовж доби. Загалом одужала 61 особа – повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.


Реґіони:

Вінницька область – 119 випадків;

Волинська область – 41 випадок;

Дніпропетровська область – 52 випадки;

Донецька область – 11 випадків;

Житомирська область – 41 випадок;

Закарпатська область – 56 випадків;

Запорізька область – 54 випадки;

Івано-Франківська область – 254 випадки;

Кіровоградська область – 82 випадки;

м. Київ – 348 випадків;

Київська область – 140 випадків;

Львівська область – 82 випадки;

Луганська область – 3 випадки;

Миколаївська область – 0 випадків;

Одеська область – 46 випадків;

Полтавська область – 20 випадків;

Рівненська область – 85 випадків;

Сумська область – 63 випадки;

Тернопільська область – 196 випадків;

Харківська область – 6 випадків;

Херсонська область – 27 випадків;

Хмельницька область – 16 випадків;

Чернівецька область – 366 випадків;

Черкаська область – 86 випадків;

Чернігівська область – 9 випадків.

 

 

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