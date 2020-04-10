В Україні діагностовано 2203 випадки коронавірусної хвороби.

За підсумками 9 квітня в Україні підтверджено 2203 випадки COVID-19. Упродовж минулої доби за результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров’я України та обласних лабцентрів отримано 311 повідомлень про нові підтверджені випадки – добовий приріст нововиявлених захворювань сягнув 16,4%.
Про це йдеться у даних Міністерства охорони здоров'я України, оприлюднених у п'ятницю уранці.
Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померло 69 осіб – 12 смертей упродовж доби. Загалом одужала 61 особа – повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.
Реґіони:
Вінницька область – 119 випадків;
Волинська область – 41 випадок;
Дніпропетровська область – 52 випадки;
Донецька область – 11 випадків;
Житомирська область – 41 випадок;
Закарпатська область – 56 випадків;
Запорізька область – 54 випадки;
Івано-Франківська область – 254 випадки;
Кіровоградська область – 82 випадки;
м. Київ – 348 випадків;
Київська область – 140 випадків;
Львівська область – 82 випадки;
Луганська область – 3 випадки;
Миколаївська область – 0 випадків;
Одеська область – 46 випадків;
Полтавська область – 20 випадків;
Рівненська область – 85 випадків;
Сумська область – 63 випадки;
Тернопільська область – 196 випадків;
Харківська область – 6 випадків;
Херсонська область – 27 випадків;
Хмельницька область – 16 випадків;
Чернівецька область – 366 випадків;
Черкаська область – 86 випадків;
Чернігівська область – 9 випадків.
10.04.2020