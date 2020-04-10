В Україні діагностовано 2203 випадки коронавірусної хвороби.

Таємничість таємничості

Юстина Добуш

Лінч настільки вперто залишається Лінчем в усіх моментах свого життя, що навіть вважаючи його самозванцем чи божевільним, не знаєш, як це довести. Якщо ж він геній, то чому геніальність з вуст генія аж настільки проста?