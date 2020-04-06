Росія і Саудівська Аравія не змогли домовитися щодо норм нафтовидобутку.

Їхні перемовини перенесено, нафта продовжує дешевшати.

Росія і Саудівська Аравія не змогли домовитися про умови нової угоди щодо скорочення видобутку нафти. Про це повідомила інформаційна аґенція Bloomberg з покликом на джерело, близьке до ОПЕК.

У понеділок, шостого квітня, Росія і Саудівська Аравія мали провести перемовини у форматі відеоконференції. Утім, через неузгодженість позицій розмову довелося перенести на четвер, дев’яте квітня. Очікують, що до того часу ціни на нафту продовжуватимуть падати.

На старті торгів в понеділок світові індекси нафти Brent впали на 12%, але потім деякі з них відновилися. Вартість американської нафти West Texas Intermediate опустилася більш ніж на 10%, після чого стабілізувалася і опустилася на 3,5%.

Угода ОПЕК+ щодо скороченню видобутку нафти припинила діяти з першого квітня цього року. Попит на нафту почав падати ще в січні на тлі пандемії коронавірусу, а також через нафтове протистояння Росії та Саудівської Аравії. Так, нафта марок Brent і WTI подешевшала аж на 60 відсотків, досягши 18-річного мінімуму. Ціни на російську Urals впали до рівня 1999 року. Менше ніж за місяць сорт подешевшав з 50-ти до 10 доларів за барель.

На тлі падіння нафтових цін обвалився й курс російського рубля до долара. У найскладніші моменти курс опускався до 81-82 рублів за долар, але останні кілька днів він коливається на рівні 76-78 рублів за долар.