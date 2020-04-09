МВФ прогнозує найглибшу економічну кризу з часів Великої депресії.

Водночас керівниця Фонду Крісталіна Георгієва висловлює впевненість, що наслідки обвалу вдасться подолати.

 

 

Через пандемію нового коронавірусу SARS-CoV-2 Міжнародний валютний фонд прогнозує найбільший обвал світової економіки з часів Великої депресії 1929-1933 років. «Світ зіткнувся з небувалою кризою, а COVID-19 зруйнував соціальний і економічний порядок блискавично і в таких масштабах, яких не було на пам'яті живих людей», – заявила директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва в своєму відеозверненні, опублікованому на сайті МВФ.

 

Георгієва зазначила, що навіть за найкращого сценарію в 2021 році можна очікувати лише часткового відновлення економіки, проте все може виявитися і гірше. У світі, за її словами, панує повна невизначеність щодо тривалості пандемії і її наслідків для економіки. На переконання керівниці МВФ, у поточному році світове економічне зростання завершиться в явному мінусі.

 

«Те, що було нормальним лише кілька тижнів тому – ходити в школу, ходити на роботу, бути з родиною і друзями, – тепер представляє величезний ризик», – бідкалася Георгієва.

 

Директорка Фонду повідомила, що 170 з 180 країн-членів МВФ очікує зниження доходів на душу населення. Вона закликала уряди країн світу вжити рішучих заходів і надати підтримку підприємствам і громадянам, оскільки в іншому випадку відновлювати економіку після завершення пандемії буде ще важче.

 

Водночас Георгієва висловила впевненість, що світ подолає цей виклик. «Обнадійлива новина полягає в тому, що всі уряди почали діяти і реально координувати свої зусилля. Наш фіскальний монітор на наступному тижні покаже, що країни у всьому світі вжили фіскальних заходів на суму близько восьми трильйонів доларів», – зазначила вона.

09.04.2020

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