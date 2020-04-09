Звільненого з полону полковника засудили до 13 років в'язниці.

Шевченківський суд Києва засудив звільненого з полону полковника-розвідника Івана Без’язикова до 13 років в’язниці. Без'язикова звинувачують у державній зраді.

Про це повідомляє "Медійна ініціатива за права людини".

Без’язиков – полковник Збройних Сил України. Влітку 2014 року виконував функції начальника розвідки сектора “Д” (смуга вздовж кордону з РФ).

Іван Без’язиков потрапив у полон у серпні 2014 року під час спроби домовитися з бойовиками про потребу забрати тіла загиблих. Перебував у неволі до липня 2016 року. Вперше йому дозволили дати про себе знати аж восени 2015 року.

Згідно зі записами телефонних розмов, оприлюднених Службою безпеки України, бойовики розповідали дружині полковника, що її чоловік добре влаштувався на окупованих територіях і працює на "ДНР". Дружина певна, що бойовики вмисне брехали, щоби зірвати обмін.

Служба безпеки України затримала Без’язикова у грудні 2016 року, через кілька місяців після звільнення з полону. "Служба має беззаперечні докази (показання свідків та оперативно-технічні матеріали) того, що зрадник співпрацював з розвідувальними структурами бойовиків, які підконтрольні російським спецслужбам, і навіть займав там одну з керівних посад", – коментували в СБУ.

Як розповів адвокат Віталій Титич, під час процесу державне обвинувачення не змогло надати жодного прямого доказу провини розвідника. "Основний свідок обвинувачення тричі викликався прокурором в суд, але жодного разу не підтвердив обвинувачення", – прокоментував Титич у Facebook.

Іван Без'язиков підтвердив, що на окупованих територіях його утримували інакше, ніж решту військовиків. Він стверджує, що бойовики прагнули перевербувати його.

Полковник підтвердив, що мав розмови із кількома бойовиками, зокрема громадянином РФ Сергієм Дубінським (одним з обвинувачених у справі про МН17). Без'язиков переконує, що вони прагнули переманити його на свій бік.

"Без’язиков ніколи не приховував, що бойовики схиляли його перейти на бік ворога. Але на суді запевняв: ніколи не погоджувався на співпрацю. Зі свідчень Без'язикова: терористи змушували виконувати певні роботи: працювати з паперами, вести телефонні розмови (як розвідник, він розумів, що їх прослуховують, і сподівався, що українська розвідка знайде його та зможе посприяти визволенню з полону), зустрічатися з певними людьми (зокрема, саме у "розвідуправлінні" його бачив "перемовник" Володимир Рубан), але жодна його дія не нашкодила ані державі, ані її громадянам (слідчі СБУ та обвинувачення про це не зазначали)", – прокоментувала "Медійна ініціатива за права людини".

"Згідно зі свідченнями звільнених полонених, які ретельно збирає МІПЛ, більшість людей, затриманих бойовиками, працюють та працювали на них з примусу: хтось прибирав, готував їжу, хтось – облаштовував відеоспостереження у приміщеннях катівні «Ізоляція», хтось – розвантажував боєприпаси та лагодив військову техніку, хтось – налаштовував комп’ютери. З цієї точки зору, свідчення Без'язикова мало чим відрізняються від інших", – зазначили правозахисники.