Львівська опера запрошує на вистави онлайн.

 

Попри те, що Львівська національна опера, як і інші культурно-мистецькі заклади міста, нині призупинила діяльність через карантин, театр надає змогу всім охочим переглянути улюблені вистави вдома онлайн.

 

 

Глядачі можуть переглянути опери та балети на YouTube-каналі Львівської опери за цим посиланням.

 

Вистави доступні для перегляду щовікенду: у п’ятниці, суботи та неділі.

 

 

Зокрема, цього тижня, 10-12 квітня, відбудуться покази опер і балетів світової класики, музика яких втілює яскравий колорит різних національностей – від Іспанії та України до Японії:

 

10 квітня, п’ятниця, о 19:00 – балет «Дон Кіхот» Людвіга Мінкуса;

11 квітня, субота, о 12:00 – опера «Наталка Полтавка» Миколи Лисенка;

11 квітня, субота, о 19:00 – опера «Мадам Баттефляй» Джакомо Пуччіні;

12 квітня, неділя, о 12:00 – опера «Наталка Полтавка» Миколи Лисенка;

12 квітня, неділя, о 19:00 – балет «Дон Кіхот» Людвіга Мінкуса.

 

 

До слова, інші львівські театри також не забувають про своїх глядачів на час карантину.Так, наприклад, Театр імені Марії Заньковецької пропонує переглянути архівні вистави. А Освітній центр із прав людини спільно з трьома львівськими театрами (Театр Лесі Українки, Театр «І люди, і ляльки», Les Kurbas Theatre) у рамках ініціативи "Розвиднюється" розпочав цикл вечірніх трансляцій вистав, раніше недоступних для широкої аудиторії. Ця ініціатива також має на меті благодійну мету – збір коштів на лікування театрознавиці Катерини Серет. Подробиці – на facebook-сторінці Освітнього центру з прав людини.

 

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