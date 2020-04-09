В Україні померло 57 людей від коронавірусу.

За підсумками 8 квітня в Україні підтверджено 1892 випадки COVID-19. Упродовж минулої доби за результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров’я України та обласних лабцентрів отримано 224 повідомлень про нові підтверджені випадки – добовий приріст нововиявлених захворювань сягнув 13,4%.

Про це йдеться у даних Центру громадського здоров'я МОЗ, оприлюднених у четвер уранці.



Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померло 57 осіб. Загалом одужало 45 осіб – повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.



Реґіони:

Вінницька обл. — 102 випадки;

Волинська обл. — 38 випадків;

Дніпропетровська обл. — 41 випадок;

Донецька обл. — 11 випадків;

Житомирська обл. — 31 випадок;

Закарпатська обл. — 51 випадок;

Запорізька обл. — 47 випадків;

Івано-Франківська область — 218 випадків;

м. Київ — 300 випадків;

Київська обл. — 130 випадків;

Кіровоградська обл. — 78 випадків;

Львівська обл. — 36 випадків;

Луганська обл. — 3 випадки;

Одеська обл. — 43 випадки;

Полтавська обл. — 19 випадків;

Рівненська обл. — 64 випадки;

Сумська обл. — 56 випадків;

Тернопільська обл. — 169 випадків;

Харківська обл. — 5 випадків;

Херсонська обл. — 18 випадків;

Хмельницька обл. — 16 випадків;

Черкаська обл. — 80 випадків;

Чернівецька обл. — 302 випадки;

Чернігівська обл. — 9 випадків.

