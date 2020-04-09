В Україні померло 57 людей від коронавірусу.

 

За підсумками 8 квітня в Україні підтверджено 1892 випадки COVID-19. Упродовж минулої доби за результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров’я України та обласних лабцентрів отримано 224 повідомлень про нові підтверджені випадки – добовий приріст нововиявлених захворювань сягнув 13,4%.

 

 

Про це йдеться у даних Центру громадського здоров'я МОЗ, оприлюднених у четвер уранці.


Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померло 57 осіб. Загалом одужало 45 осіб – повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.


Реґіони:

Вінницька обл. — 102 випадки;
Волинська обл. — 38 випадків;
Дніпропетровська обл. — 41 випадок;
Донецька обл. — 11 випадків;
Житомирська обл. — 31 випадок;
Закарпатська обл. — 51 випадок;
Запорізька обл. — 47 випадків;
Івано-Франківська область — 218 випадків;
м. Київ — 300 випадків;
Київська обл. — 130 випадків;
Кіровоградська обл. — 78 випадків;
Львівська обл. — 36 випадків;
Луганська обл. — 3 випадки;
Одеська обл. — 43 випадки;
Полтавська обл. — 19 випадків;
Рівненська обл. — 64 випадки;
Сумська обл. — 56 випадків;
Тернопільська обл. — 169 випадків;
Харківська обл. — 5 випадків;
Херсонська обл. — 18 випадків;
Хмельницька обл. — 16 випадків;
Черкаська обл. — 80 випадків;
Чернівецька обл. — 302 випадки;
Чернігівська обл. — 9 випадків.
 

 

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