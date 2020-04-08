Берні Сандерс вийшов з президентських перегонів.

Таким чином ексвіцепрезидента Джо Байдена можна завчасно вважати переможцем номінації на кандидата в президенти від демократів.

 

 

Берні Сандерс припинив свою кампанію за висування в президенти від Демократичної партії на виборах 2020 року. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. 78-річний сенатор в середу, 8 квітня, офіційно оголосив про вихід з президентських перегонів.

 

Припинення Сандерсом виборчої кампанії дозволить колишньому віцепрезиденту США Джо Байдену дочасно стати кандидатом від Демократичної партії і скласти конкуренцію республіканцеві Дональдові Трампу.

 

На початку виборчої кампанії Сандерс домігся певних успіхів, проте згодом, особливо, в так званий «супервівторок» третього березня, зазнав серйозної поразки в суперництві з Байденом. Напередодні Байден здобув ще перемогу над Сандерсом на праймеріз в трьох штатах поспіль – в Іллінойсі, Арізоні й Флориді. Таким чином в «демократичного соціаліста» (як називають Сандерса) фактично не залишилося шансів заручитися на майбутньому з'їзді Демократичної партії необхідною кількістю голосів для номінації на посаду президента.

 

Для перемоги на номінації претендентові від демократів треба набрати 1991 голос з 3979 делегатів з'їзду партії. Він призначений на середину липня.

 

Вибори президента США пройдуть третього листопада 2020 року. На тлі епідемії коронавіруса претенденти на номінацію президента США не ведуть класичну кампанію. Були скасовані мітинги і зустрічі з виборцями.

08.04.2020

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