Lockdown на кордоні: ДПСУ зафіксувала мінімальне число переходів за роки Незалежності.

Державна прикордонна служба 7 квітня здійснила 9,6 тисячі пропускних операцій.

Зокрема, ДПСУ оформила на в’їзд в Україну 4,8 тисячі громадян України, а на виїзд – 2,3 тис., ідеться у повідомленні Держприкордонслужби.

Прикордонники у взаємодії з представниками санітарно-карантинних підрозділів провели температурний скринінг та опитування про стан здоров’я понад 5,8 тис. осіб, які прямували в Україну (українських громадян та іноземців). Ознак захворювання на COVID-19 не виявлено.

"За часи Незалежності це найменший показник перетину державного кордону", – прокоментував речник ДПСУ Андрій Демченко у коментарі "Українській правді".

ДПСУ виявила 7 порушників правил карантину. Зокрема, 4 порушників виявили у пункті пропуску "Краковець". Дехто з них перебував на самоізоляції лише 1 добу.

"Було декілька персонажів, які 6 числа в’їхали і 7-го вже зібралися назад", – сказав Демченко.