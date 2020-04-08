В Україні діагностовано понад 200 випадків COVID-19 за добу.

За результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров’я України та обласних лабораторних центрів, упродовж 7 квітня отримано 206 повідомлень про нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби. У такий спосіб, загальне число випадків COVID-19 в Україні станом на 8 квітня становить 1668.

Про це йдеться у звіті Центру громадського здоров'я у середу.

Загалом зафіксовано 52 летальні випадки від COVID-19 в Україні. Серед померлих – 84,6% люди віком понад 50 років (29 жінок і 23 чоловіків).

Загалом 35 людей вже одужали – повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Реґіональний переріз:

Вінницька обл. — 89 випадків;

Волинська обл. — 36 випадків (2 летальних);

Дніпропетровська обл. — 41 випадок;

Донецька обл. — 11 випадків (1 летальний);

Житомирська обл. — 21 випадок (2 летальних);

Закарпатська обл. — 43 випадки (2 летальних);

Запорізька обл. — 45 випадків;

Івано-Франківська область — 198 випадків (13 летальних);

м. Київ — 256 випадків (5 летальних);

Київська обл. — 120 випадків (5 летальних);

Кіровоградська обл. — 57 випадків (1 летальний);

Львівська обл. — 36 випадків (1 летальний);

Луганська обл. — 3 випадки;

Одеська обл. — 32 випадки;

Полтавська обл. — 17 випадків;

Рівненська обл. — 44 випадки (6 летальних);

Сумська обл. — 56 випадків (2 летальних);

Тернопільська обл. — 168 випадків (3 летальних);

Харківська обл. — 5 випадків;

Херсонська обл. — 15 випадків (1 летальний);

Хмельницька обл. — 15 випадків;

Черкаська обл. — 80 випадків (1 летальний);

Чернівецька обл. — 273 випадки (6 летальний);

Чернігівська обл. — 7 випадків (1 летальний).