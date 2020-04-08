В Україні діагностовано понад 200 випадків COVID-19 за добу.

 

За результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров’я України та обласних лабораторних центрів, упродовж 7 квітня отримано 206 повідомлень про нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби. У такий спосіб, загальне число випадків COVID-19 в Україні станом на 8 квітня становить 1668.

 

 

Про це йдеться у звіті Центру громадського здоров'я у середу. 

 

Загалом зафіксовано 52 летальні випадки від COVID-19 в Україні. Серед померлих – 84,6% люди віком понад 50 років (29 жінок і 23 чоловіків).

 

Загалом 35 людей вже одужали – повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

 

Реґіональний переріз:

Вінницька обл. — 89 випадків;
Волинська обл. — 36 випадків (2 летальних);
Дніпропетровська обл. — 41 випадок;
Донецька обл. — 11 випадків (1 летальний);
Житомирська обл. — 21 випадок (2 летальних);
Закарпатська обл. — 43 випадки (2 летальних);
Запорізька обл. — 45 випадків;
Івано-Франківська область — 198 випадків (13 летальних);
м. Київ — 256 випадків (5 летальних);
Київська обл. — 120 випадків (5 летальних);
Кіровоградська обл. — 57 випадків (1 летальний);
Львівська обл. — 36 випадків (1 летальний);
Луганська обл. — 3 випадки;
Одеська обл. — 32 випадки;
Полтавська обл. — 17 випадків;
Рівненська обл. — 44 випадки (6 летальних);
Сумська обл. — 56 випадків (2 летальних);
Тернопільська обл. — 168 випадків (3 летальних);
Харківська обл. — 5 випадків;
Херсонська обл. — 15 випадків (1 летальний);
Хмельницька обл. — 15 випадків;
Черкаська обл. — 80 випадків (1 летальний);
Чернівецька обл. — 273 випадки (6 летальний);
Чернігівська обл. — 7 випадків (1 летальний).

 

08.04.2020

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