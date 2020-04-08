Керівник ВМС США подав до демісії через коронавірусний скандал на авіаносці.

Скандал був спричинений листом командира авіаносця, де кілька сотень членів екіпажу виявилися інфікованими SARS-CoV-2.

Томас Модлі

Виконувач обов'язків міністра Військово-морських сил Сполучених Штатів Томас Модлі (Thomas Modly) у вівторок, сьомого квітня, подав у відставку. Вона стала наслідком скандалу, пов'язаного зі спалахом коронавіруса на авіаносці «Теодор Рузвельт». «Цього ранку я прийняв відставку міністра Модлі», – йдеться в заяві глави Міноборони США Марка Еспера (Mark Esper), оприлюдненій на його екаунті в Twitter. Він запевнив, що Модлі подав до демісії за власним бажанням «в інтересах Військово-морських сил і моряків».

Напередодні Модлі звільнив з посади командира авіаносця «Теодор Рузвельт» Бретта Крозьє (Brett Crozier) і жорстко висловився на його адресу, чим викликав хвилю критики в американських ЗМІ. Це сталося після листа Крозьє надісланого командуванню ВМС, в якому містилося прохання вжити посилених заходів для стримування спалаху коронавіруса на очолюваному ним кораблі з екіпажем п’ять тисяч осіб. Про це повідомило радіо Voice of America. Авіаносець наразі перебуває в порту на острові Ґуам, 79 відсотків членів екіпажу вже пройшли тести на коронавірус. У 230 моряків тест показав позитивний результат. Бретт Крозьє теж виявився інфікованим SARS-CoV-2.

Еспер поінформував президента Дональда Трампа про свою розмову з Модлі і зі схвалення президента призначив Джеймса МакФерсона виконувачем обов'язків міністра Військово-морських сил. МакФерсон – ветеран ВМС, на даний момент він служить заступником міністра Армії США. Сенат затвердив його на цій посаді минулого місяця. Еспер назвав МакФерсона «розумним, здібним і професійним лідером, який відновить довіру і стабільність на флоті в ці складні часи».