За зібрані на випускний гроші 11-класники допомогли лікарні в Тернополі.



Учні 11-В класу Тернопільської спеціалізованої школи №3 з поглибленим вивченням іноземних мов днями влаштували благодійну акцію «Дітям від дітей». У її рамках одинадцятикласники спільно з батьками придбали 130 респіраторів і 17 настінних дозаторів для дезрозчинів для працівників інфекційного відділення міської дитячої комунальної лікарні. Задля цього частину коштів пожертвували із грошей, зібраних на святкування випускного вечора, – повідомили у пресслужбі Тернопільської міської ради.

Зазначимо, торік одинадцятикласники цієї школи на останньому дзвонику замість того, щоб випускати в небо повітряні кульки, посадили на території школи сакури.

Для допомоги медикам у Тернополі, як і в інших містах, об’єднуються благодійники, волонтери, меценати й небайдужі мешканці. Так, Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги, визначена базовою для лікування пацієнтів з діагнозом СOVID – 19, днями отримала від благодійників сучасний апарат для забору крові та набір клинків для інтубації. Три монітори спостереження за пацієнтами, пральні машини й солодощі придбали медикам міської комунальної лікарні швидкої допомоги небайдужі тернополяни зі спільноти «Coronavirus.ternopil» та благодійної організації «Карітас». Благодійник, який побажав залишитися невідомим, придбав для медзакладів 23 монітори пацієнта. За його бажанням, 18 моніторів розподілили між медичними установами Тернополя, а ще п’ять передадуть у Збаразьку районну лікарню.

До слова, львівські підприємці від початку карантину пожертвували понад 30 млн грн на допомогу в боротьбі з коронавірусом. За словами радниці міського голови Вікторії Довжик, допомога бізнесу дозволила місту оперативно отримати медичне обладнання й забезпечити медперсонал засобами індивідуального захисту.

«На сьогодні в нашому переліку вже 51 позиція різноманітної допомоги, яку надав нам бізнес. Це різні підприємці, які надають різну допомогу – від закупівлі великого дороговартісного обладнання до безкоштовної передачі масок, костюмів медичних, респіраторів та інших засобів захисту … Завдяки такій оперативній допомозі нам вдалося отримати на сьогодні вже готові захисні костюми, які також виробляли наші підприємці ... На сьогодні костюми, вироблені нашими підприємцями, розвозять абсолютно в усі лікарні та поліклініки, адже ми розуміємо, що не можемо зосередити всю допомогу тільки в одній лікарні, а маємо подбати про всіх лікарів і медперсонал, адже в нас усе місто працює в умовах карантину й у будь-якому медичному закладі може виникнути надзвичайна ситуація. Дуже багато обладнання, яке вже оплачене, наразі ще в дорозі. Дякуємо всім благодійникам та хочемо, аби цей процес був прозорим», – зазначила Вікторія Довжик.