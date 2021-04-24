«Великодній кошик для солдата»: у Вербну неділю «Дударик» співатиме Літургію та концерт

У Вербну неділю, 25 квітня,  об 11:00 в храмі Святого Лазаря чоловічий склад капели «Дударик» заспіває фантастичне полотно Літургію Олександра Кошиця для підтримки благодійної акції «Великодній кошик для солдата».

 

 

Директор та художній керівник капели «Дударик» Дмитро Кацал розповів, що хор молитиметься спільно із отцем Ієромонахом Лукою. "Одразу ж по закінченню Літургії запланований невеликий концерт з творів духовної скарбниці. Буде красиво!", - пообіцяв він.

 

Також Дмитро Кацал повідомив, що вже ввечері, 25 квітня, у Гарнізонному храмі Свв. Петра і Павла освячуватимуть першу партію подарунків нашим ангелам-охоронцям на сході.

 

«Марафон зі збору коштів добігає кінця. Зібрано 92 632 грн. Забезпечили разом із Вами 2000 військових, і плюсом усе необхідне господарське згідно з переліком. Бракнуло лише кави! То так не може бути - зі Львова і без кави! Полагодимо!Усі Ви величезні молодці, ну і ми. Дякуємо кожному, хто долучився! Усіх охочих долучитися кошти просимо перераховувати на благодійний рахунок Гарнізонного храму», - сказав Дмитро Кацал.

 

Найменування отримувача: РО ЦЕНТР ВІЙСЬКОВОГО КАПЕЛАНСТВА УГКЦ
Код отримувача: 35775549
Рахунок отримувача у форматі відповідно до стандарту IBAN: UA803052990000026002041000305
Назва банку: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Призначення платежу: На Великодній кошик для солдата

 

Нагадаємо, Дударик раніше уже провів один онлайн-концерт у Гарнізонному Храмі та онлайн-літургію у Храмі Лазаря на підтримку акції «Великодній кошик для солдата».
Капела «Дударик», Гарнізонний храм Петра і Павла та Будинок офіцерів цього року готують до передачі «на 0» гостинці для солдатів. Цю справу роблять на згадку про військового капелана і чудову людину отця Андрія Дуду.


Збір триватиме до Страсної п’ятниці, 30 квітня. Доєднуймося!

 

24.04.2021

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