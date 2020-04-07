Українці під час обсервації муситимуть мельдуватися смартфонами.

Міністерство цифрової трансформації України повідомило про запуск мобільної програми "Дій Вдома" для моніторингу режиму обов'язкової самоізоляції, на якій мають перебувати громадяни, що прибули з-за кордону, з підтвердженням або підозрою на зараження COVID-19. У випадку ігнорування запитів "Дії" Нацполіція матиме право накласти штраф.

Про це повідомляє аґенція інформаційна "Інтерфакс-Україна", покликаючись на прес-службу Мінцифри.

Згідно з інформацією відомства, додаток "Дій Вдома" упродовж двох тижнів щоденно надсилатиме зареєстрованим користувачам до 10 push-повідомлень. У відповідь користувачі муситимуть зробити своє фото. Під час знимкування вмикатиметься опція зчитування геолокації пристрою, що дозволить точно ідентифкувати місце перебування обсервованого абонента.

Застосунок "Дій Вдома" встановлюватиметься на мобільний телефон користувача лише в тому випадку, якщо працівники державних установ Міністерства охорони здоров'я епідеміологічного профілю встановили, що людина потребує самоізоляції. Таку людину реєструють у відповідній інформаційній системі як особу, що потребує самоізоляції – відтак на мобільний телефон надсилають sms-повідомлення з посиланням для встановлення програми.

Після встановлення програми користувач має авторизуватися за допомогою номера телефону, за яким його внесли до відповідного реєстру осіб, котрі потребують карантину. Підтвердження номера телефону відбувається за допомогою sms-повідомлення з паролем для входу.

Наступним кроком користувач заповнює інформацію про місце самоізоляції. Після того, як людина підтвердила своє прибуття в місце ізоляції, вона робить і надсилає після оповіщення своє фото через відповідну функцію в застосунку. Повідомлення про необхідність зробити фотопідтвердження приходить людині у випадковому проміжку часу.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів від 11 березня 2020 року №211, якщо людина порушує умови обов'язкової самоізоляції, її можуть притягнути до адміністративної відповідальності, що передбачає штраф від 17 тис. грн або кримінальну відповідальність.