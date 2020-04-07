У Львові призупиняють опалювальний сезон.

З огляду на суттєве підвищення температури повітря, від завтра, 8 квітня, у Львові буде призупинено подачу опалення до будинків. Про це повідомила заступниця міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк.

У разі зниження температури зовнішнього повітря теплопостачання до помешкань відновлять. Натомість подачу опалення до закладів охорони здоров’я (лікарні, поліклініки) здійснюватимуть і надалі, а припинятимуть на підставі листів-звернень від керівників закладів.

Нагадаємо, відповідно до розпорядження міського голови Львова, з 2 квітня у місті офіційно завершився опалювальний сезон для закладів освіти – до шкіл і садочків.