Тигри і леви заразились коронавірусом від людини, але зараження людей від котячих ще не фіксовано.

Надя, чотирирічна малайзійська тигриця, а потім її сестра Азул і ще два амурські тигри та три африканські леви захворіли в зоопарку Бронкса в Нью-Йорку, у них розвинувся сухий кашель, а у деяких з'явилися хрипи і втрата апетиту. Тест на коронавірус виявився позитивним.

Сім хворих тварин живуть у двох різних зонах зоопарку, але у них був контакт з одним і тим же працівником, який, хоч "робив все добре", виявився безсимптомним інфікованим.

Головний ветеринар зоопарку Бронкса Пол Калле вважає, що випадок з тигром є унікальним: "Це перший випадок, щоб десь у світі людина заразила тварину і тварина захворіла". Інші котячі зоопарку не виявляють ознак хвороби. Зоопарк був закритий з 16 березня.

Цей факт ставить нові питання про передачу вірусу серед тварин. Міністерство сільського господарства США, яке підтвердило результати тесту Наді в своїй лабораторії, заявило, що інших відомих випадків зараження вірусом домашніх тварин або домашньої худоби в США не було.

Рівень тестування тварин на коронавірус в різних країнах різний. Коли в березні в Гонконзі виявили коронавірус у пса, влада поспішила запевнити людей, що небезпеки від домашніх тварин нема, але з цілуванням з тваринами варто стриматися.

Потім в тому ж Гонконгу ковід-19 діагностували в ще однієї собаки і в двох котів, а кілька тварин ще є під підозрою.

Ще одна кітка з позитивним результатом була виявлена в Бельгії минулого місяця, і хоча наявні відповідні клінічні симптоми, деякі науковці сумніваються, що у неї однозначно специфічний коронавірус.

Попри це, і Всесвітня організація охорони здоров'я тварин, і Всесвітня організація охорони здоров'я неодноразово заявляли, що немає жодних доказів того, що тварини можуть поширювати цю хворобу на людей. На думку їхніх експертів, спалахи коронавірусу в цілому світі обумовлені тільки передачею вірусу від людини до людини.

В середині березня ветеринарна діагностична фірма Idexx перевірила понад чотири тисячі мазків, що місяць відбирали у псів і котів в США і Південній Кореї, і не виявила жодних слідів коронавірусу.

Однак опубліковане минулого тижня дослідження китайських науковців з Харбінського НДІ ветеринарії, яке, щоправда, ще не верифіковане рецензентами, показало, що коти можуть передавати коронавірус один одному. Зрештою, це було відомо ще з епідемії вірусу атипової пневмонії в 2002 році, але, як вказує Жіль Гіймен, провідний вірусолог з сіднейського університету Маккуорі, “попри це, під час атипової пневмонії не було жодних ознак, що SARS-епідемія набула широкого поширення у домашніх котів чи щоб цей вірус передавався від котів до людей”.

Американська ветеринарна медична асоціація та федеральні центри з контролю та профілактики захворювань ще раніше рекомендували людям з коронавірусом обмежити контакт з тваринами, тепер цю рекомендацію повторили ще раз.