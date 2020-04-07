Названо, хто у FIFA отримав хабарі від Росії та Катару.

Саме завдяки корупції згадані країни здобули право приймати у себе футбольні мундіалі.

Джек Ворнер

Міністерство юстиції США назвало чиновників Міжнародної федерації футбольних асоціацій, котрі отримали хабара від Росії та Катару за право проводити в себе Чемпіонат світу з футболу 2018 і 2022 років. Про це повідомило американське видання The New York Times. 70-сторінковий обвинувальний акт був поданий до окружного суду Східного округу Нью-Йорка ще 18 березня, але про його зміст стало відомо щойно зараз.

Згідно з обвинувальним висновком, колишній віцепрезидент FIFA з Тринідаду і Тобаго Джек Ворнер (Jack Warner) отримав від Росії п'ять мільйонів доларів через мережу підставних компаній. Частину цих коштів виплатили американські фірми, які представляли інтереси Росії під час підготовки до Чемпіонату світу.

Колишнього члена виконавчого комітету FIFA від Ґватемали Рафаеля Сальґеро (Rafael Salguero) звинувачують в отриманні мільйона доларів за голосування за надання Росії права проведення чемпіонату.

Звинувачення в отриманні хабарів від Катару висунуті аргентинцеві Хуліо Ґрондоні (Julio Grondona), парагвайцеві Ніколасу Леосу (Nicolás Leoz) і бразильцеві Рікардо Тейшейрі (Ricardo Teixeira). Всі вони були свого часу членами виконкому FIFA.

Процес голосування в 2010 році, внаслідок якого Росія і Катар отримали права на проведення мундіалів, супроводжувала серія скандалів і розслідувань. Росія здобула тоді гору в змаганні з Англією, Нідерландами-Бельгією та Іспанією-Португалією. Катар обійшов тоді Сполучені Штати. Ці результати відразу ж викликали підозри. Більше як половина учасників голосувань, в тому числі президент FIFA Зепп Блаттер (Sepp Blatter), стали об'єктами різних звинувачень. Блаттер згодом був усунений з посади президента після розслідування, проведеного комітетом FIFA з етичних питань.