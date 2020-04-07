В Україні внаслідок коронавірусу померло 45 осіб.

Станом на ранок 7 квітня в Україні підтверджено 1462 випадки коронавірусного захворювання. За результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров’я та обласних лабцентрів протягом 6 квітня отримано 143 повідомлення про нові підтверджені випадки – це середній показник минулого тижня.
Про це йдеться у звіті Центру громадського здоров’я України.
Усього зафіксовано 45 летальних випадків від COVID-19 в Україні. 28 людей одужало.
Діагноз COVID-19 підтверджено у 104 дітей. Особи віком від 30 до 69 років становлять 74% від усіх пацієнтів з коронавірусною інфекцією.
Коронавірус у реґіонах:
Вінницька обл. — 77 випадків;
Волинська обл. — 34 випадки (2 летальних);
Дніпропетровська обл. — 15 випадків;
Донецька обл. — 10 випадків (1 летальний);
Житомирська обл. — 11 випадків (2 летальних);
Закарпатська обл. — 38 випадків (2 летальних);
Запорізька обл. — 41 випадок;
Івано-Франківська область — 160 випадків (9 летальних);
м. Київ — 253 випадки (4 летальних);
Київська обл. — 97 випадків (5 летальних);
Кіровоградська обл. — 53 випадки (1 летальний);
Львівська обл. — 29 випадків;
Луганська обл. — 3 випадки;
Одеська обл. — 30 випадків;
Полтавська обл. — 12 випадків;
Рівненська обл. — 40 випадків (5 летальних);
Сумська обл. — 51 випадок (2 летальний);
Тернопільська обл. — 168 випадків (3 летальних);
Харківська обл. — 1 випадок;
Херсонська обл. — 13 випадків (1 летальний);
Хмельницька обл. — 10 випадків;
Черкаська обл. — 62 випадки (1 летальний);
Чернівецька обл. — 247 випадків (6 летальних);
Чернігівська обл. — 7 випадків (1 летальний).
07.04.2020