Опитування: Українці на карантині дивляться більше кіна і куховарять.

 

Під час карантину українці почали читати більше новин і дивитися більше кінофільмів, а також поратися по дому – прибирати, куховарити. Частина українців також збільшила час на заняття саморозвитком, сон і їжу. При тім українці значно рідше виходять на прогулянки і контактують із друзями. У житті респондентів не побільшало сексу.

 

Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг" 1-2 квітня.

 

 

Так, майже половина – 49% – почала більше стежити за новинами. Третина – 35% – цікавляться подіями, як і раніше.

 

38% частіше дивляться фільми і серіали, 45% – як звикло. 35% частіше прибирають і займаються будинком, 59% – по-старому. 32% частіше самостійно готують їжу, 62% – так само, як колись.

 

27% виділяють більше часу для саморозвитку, 48% – як зазвичай. 27% частіше спілкуються з рідними і близькими, 50% – як зазвичай. 26% більше сплять, 67% – по-старому. 24% визнали, що більше їдять, але 70% стверджують, що проводять із холодильником стільки ж часу, як колись.

 

При тім 47% українців заявили, що стали рідше гуляти на свіжому повітрі (але знайшлося 14%, які гуляють навіть більше!). 42% стали рідше спілкуватися з друзями, однак для 44% у спілкуванні з ними нічого не змінилося, а 11% стали спілкуватися частіше.

 

Більше часу на спорт виділяє 17% респондентів. Зате 20% стали займатися фізкультурою менше.

 

58% займаються сексом так само, як раніше. Частіше – лише 8%. А 14% – навіть рідше.  27% свідчать, що вживають алкоголь, як звикло; 16% кажуть, що рідше, 6% – частіше.

 

Експерти групи "Рейтинг" поділили поведінку українців на карантині на 5 моделей:

 

– перша група більше часу намагається присвятити саморозвитку (спорт, хобі, читання, навчання);

– друга група частіше почала відпочивати (переглядати фільми, серіали, їсти, спати, слухати музику);

– третя група на карантині ("гедоністи") більше часу витрачає на покупки речей та їжі онлайн, вживання алкоголю та секс;

– четверта група більше спілкується;

– п'ята – витрачає час на хатні справи.

 

"Серед базових емоцій опитані найчастіше відчувають радість та зацікавленість/хвилювання. Менш виражені – здивування, гнів, сум та страх. Ще менш виражені – відраза, почуття провини, сором і байдужість. Емоції – це актуальний фон нашого настрою та психологічного самопочуття. Тому дослідження емоцій – це те, що відбувається з людиною зараз, на відміну від почуттів, які зазвичай довготривалі та стабільні і не змінюються суттєво під впливам настрою. Емоції ситуативні, ними легше керувати та змінювати власний емоційний фон за допомогою простих речей".

Група "Рейтинг"

 

Опитування проводила група "Рейтинг" 1-2 квітня. Опитано 1,3 тисячі повнолітніх респондентів.

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