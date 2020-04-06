Громадський транспорт Львова переходить у режим спецперевезень.

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 2 квітня № 255 і рішення міської комісії з питань ТЕБ і НС, від сьогодні громадський транспорт Львова працюватиме в режимі спецперевезень. Визначено перелік категорій працівників, які мають право на проїзд – за умови посвідчення або довідки з місця роботи, які засвідчуватимуть таке право. Про це повідомила заступниця міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк.

 

 

«Від сьогодні весь громадський транспорт переходить у режим спецперевезень. Це означає, що у транспорті перевозитимуть лише певну категорію громадян – працівників сфер, які забезпечують життєдіяльність міста. Зокрема, це працівники медичних установ, продуктових магазинів, банків, сфери енерго- й водозабезпечення, працівники соціальних служб, прокуратури й інших установ, які передбачені постановою Кабінету Міністрів України від 2 квітня № 255.

 

Водії та пасажири спецтранспорту мусять бути в засобах особистого захисту – респіраторах, масках.

 

У транспорті можуть перевозити таку кількість пасажирів, скільки є місць для сидіння.

 

«Ми зобов’язали керівників тих установ, працівники яких можуть їздити громадським транспортом, надати працівникам посвідчення або довідки, які засвідчують, що люди працюють на цих підприємствах. Якщо це довідка, то вона має бути підписана керівником і з «мокрою» печаткою. Відповідальність за наявність довідки несе пасажир. Поліція перевірятиме пасажирів громадського транспорту щодо того, чи вони мають право на проїзд, тому пасажири мають надати документ, який засвідчує підставу на проїзд у транспорті», – розповіла Ірина Маруняк.

 

Отже, відповідно до постанови Кабміну, у громадському транспорті можуть їздити працівники закладів та установ незалежно від форми власності, які забезпечують:

 

охорону здоров’я,

продовольче забезпечення,

урядування та надання найважливіших державних послуг,

енергозабезпечення,

водозабезпечення,

зв’язок та комунікації,

фінансові та банківські послуги,

функціонування інфраструктури транспортного забезпечення,

сфери оборони,

правопорядку та цивільного захисту,

об’єктів критичної інфраструктури, які мають безперервний промисловий цикл.

 

 

У транспорті розмістять перелік категорій осіб, яким дозволено їхати у спецмаршрутах. Штраф за порушення умов карантину – від 17 до 34 тисяч гривень.

 

06.04.2020

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