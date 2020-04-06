Уряд обрав нового керівника для Чорнобильської зони.

 

Кабінет Міністрів України визначив переможцем конкурсу на зайняття посади голови Державного агентства з управління зоною відчуження тимчасового керівника Чорнобильської АЕС Сергія Калашника.

 

 

Про це повідомляє Національне агентство України з питань державної служби в інформації.

 

"Кабінет міністрів України визначив Калашника С.В. переможцем конкурсу на зайняття посади голови Державного агентства з управління зоною відчуження за результатами відповідної співбесіди, проведеної з кандидатами на зазначену посаду, пропозиції щодо яких внесено комісією з питань вищого корпусу державної служби", – повідомили в аґенції.

 

Сергій Калашник із березня 2019 року виконував обов'язки генерального директора Чорнобильської АЕС. Раніше працював заступником керівника проєкту з будівництва нового безпечного конфайнменту в спільному підприємстві "НОВАРКА" (компанії VINCI CGP/ BOUYGUES).

 

Кандидатура Калашника входила до п'ятірки лідерів за результатами другого конкурсу на зайняття посади голови ДАЗВ, зазначає інформаційна аґенція "Укрінформ". Окрім нього, уряду також рекомендували Євгена Гетьмана, Максима Шевчука, Олексія Сніховського і Катерину Павлову, яка наразі виконує обов'язки тимчасового керівника зони відчуження.

 

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