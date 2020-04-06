Із понеділка в Україні запровадили всезагальне носіння масок.

Кабінет Міністрів України передбачив носіння масок в українських містах із понеділка, 6 квітня.

Про це йдеться у роз'ясненні до постанови №211, опублікованому на "Урядовому порталі".

"В усіх громадських місцях ви маєте бути в масці чи респіраторі. Громадське місце – частина будь-якої споруди, яка доступна або відкрита для населення, в тому числі за плату (під'їзди, підземні переходи, стадіони; парки, сквери, дитячі майданчики, стадіони, зупинки громадського транспорту, ліфти, державні установи, медичні установи та інше)", – ідеться в тлумаченні Кабміну.

Уряд зазначає, що перелік громадських місць може бути розширений органами місцевої влади. Наприклад, у місті Києві до громадських місць належать також зупинки громадського транспорту та 50-метрова зона навколо них; церкви та 50-метрова зона навколо них; заклади торгівлі закритого і відкритого типів, зокрема торгові ряди та ринки; кінотеатри та прилегла до них територія тощо. "Тому ми наполегливо рекомендуємо перебувати на вулиці в масці, оскільки у будь-який момент можете опинитись на території, яка підпадає під визначення «громадське місце»", – ідеться в настановах від Кабінету Міністрів.

Уряд виправдовується, що носіння масок (незважаючи на відсутність рекомендацій з боку ВООЗ) "потрібне заради безпеки всіх нас". "Враховуючи темпи розповсюдженя коронавірусної хвороби, всі люди розглядаються як потенційно інфіковані. Ви можете не знати, що є переносником вірусу, проте можете наражати на небезпеку інших. Маска запобігає можливому інфікуванню оточуючих. Коли маска на обличчі, тоді виділення біологічного матеріалу, який може містити збудник, зменшується", – пояснили у Кабміні.

Кабмін також нагадує: "Вулицею можна пересуватися лише вдвох. Виняток – супроводження дітей незалежно від їхньої кількості".

Гуляти навколо будинку не заборонено, але діють інші обмеження: "Не можна пересуватися групами більше двох осіб та ходити в парки/сквери, зони відпочинку тощо".

"Відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон забороняється. Це дозволяється лише у випадку, якщо вам потрібно вигуляти домашню тварину або через службову необхідність", – додали в уряді.

Кабмін нагадав, що штраф за порушення правил карантину – від 17 тис. грн до 34 тис. грн. А якщо громадяни порушують санітарні правила та норми щодо запобігання інфекційним захворюванням, то може йтися і про кримінальну відповідальність.