В Україні підтверджено 1319 випадків COVID-19; число пацієнтів на Львівщині подвоїлось.

Станом на ранок 6 квітня в Україні підтверджено 1319 випадків COVID-19. Внаслідок ускладнень, спричинених коронавірусною інфекцією, померло 38 осіб. Одужало 28 пацієнтів.
Про це повідомляє Центр громадського здоров'я МОЗ.
Упродовж доби в Україні підтвердили 68 нових випадків COVID-19. Найвищу добову динаміку має Львівщина – число недужих майже подвоїлося (станом на 6 квітня – 27 випадків, 5 квітня було 15).
Реґіональний переріз:
Вінницька обл. — 75 випадків;
Волинська обл. — 24 випадки (2 летальних);
Дніпропетровська обл. — 14 випадків;
Донецька обл. — 9 випадків (1 летальний);
Житомирська обл. — 11 випадків (2 летальних);
Закарпатська обл. — 35 випадків;
Запорізька обл. — 41 випадок;
Івано-Франківська область — 116 випадків (7 летальних);
м. Київ — 234 випадки (4 летальних);
Київська обл. — 91 випадок (5 летальних);
Кіровоградська обл. — 41 випадок (1 летальний);
Львівська обл. — 27 випадків;
Луганська обл. — 3 випадки;
Одеська обл. — 27 випадків;
Полтавська обл. — 11 випадків;
Рівненська обл. — 39 випадків (5 летальних);
Сумська обл. — 51 випадків (2 летальний);
Тернопільська обл. — 160 випадків (2 летальних);
Харківська обл. — 1 випадок;
Херсонська обл. — 10 випадків (1 летальний);
Хмельницька обл. — 10 випадків;
Черкаська обл. — 62 випадки (1 летальний);
Чернівецька обл. — 220 (5 летальний) випадків;
Чернігівська обл. — 7 випадків.
Даних з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.
06.04.2020