В Україні внаслідок коронавірусного захворювання померло 32 особи.

Станом на 10:00 5 квітня в Україні підтверджено 1251 випадок COVID-19. Упродовж доби кількість пацієнтів зросла на 155 осіб – добовий приріст склав 14,1% (найменший приріст за тиждень у відсотках).
Про це повідомляє Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я.
Наразі в Україні зафіксовано 32 летальних випадків від COVID-19. Серед померлих – 11 чоловіків та 21 жінка. 84% усіх померлих від COVID-19 мали важкі серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок та легень, а в деяких осіб були поєднанні захворювання.
Одужало 25 осіб – повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.
Реґіональний переріз:
Вінницька обл. — 75 випадків;
Волинська обл. — 19 випадків (2 летальних);
Дніпропетровська обл. — 14 випадків;
Донецька обл. — 8 випадків;
Житомирська обл. — 11 (2 летальних) випадків;
Закарпатська обл. — 28 випадків;
Запорізька обл. — 39 випадків;
Івано-Франківська область — 105 (6 летальних) випадків;
м. Київ — 225 випадків (3 летальних);
Київська обл. — 82 випадки (4 летальних);
Кіровоградська обл. — 37 випадків;
Львівська обл. — 15 випадків;
Луганська обл. — 3 випадки;
Одеська обл. — 26 випадків;
Полтавська обл. — 9 випадків;
Рівненська обл. — 38 випадків (4 летальних);
Сумська обл. — 49 випадків (2 летальний);
Тернопільська обл. — 160 випадків (2 летальних);
Харківська обл. — 1 випадок;
Херсонська обл. — 10 випадків (1 летальний);
Хмельницька обл. — 10 випадків;
Черкаська обл. — 60 випадків (1 летальний);
Чернівецька обл. — 220 випадків (5 летальний);
Чернігівська обл. — 7 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
05.04.2020