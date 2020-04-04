Число пацієнтів із COVID-19 за добу зросло на 154 в Україні.

 

Станом на ранок 4 квітня в Україні підтверджено 1096 випадків захворювання COVID-19. Зафіксовано 28 смертей. Одужало 23 пацієнти – повторні аналізи виявилися неативними.

 

Про це повідомляє Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я.

 

 

Упродовж доби число лабораторно підтверджених діагнозів зросло на 154. Це максимальна кількість нововиявлених випадків у добовому перерізі. Добовий приріст становить 16,3%.

 

 

У масиві всіх пацієнтів із діагностованим COVID-19 60% – люди віком від 30 до 59 років, та 20,7% – від 60 до 100 років.

 

Серед інфікованих – 78 дітей.

 

Серед померлих – 9 чоловіків та 19 жінок. 85% усіх померлих від COVID-19 мали важкі серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок та легень, а в деяких осіб були поєднанні захворювання.

 

 

Реґіональний переріз:

Вінницька обл. — 66 випадків;
Волинська обл. — 17 випадків (1 летальний);
Дніпропетровська обл. — 14 випадків;
Донецька обл. — 8 випадків;
Житомирська обл. — 9 випадків (1 летальний) ;
Закарпатська обл. — 24 випадки;
Запорізька обл. — 28 випадків;
Івано-Франківська область — 94 випадки (6 летальних) ;
м. Київ — 195 випадків (1 летальний);
Київська обл. — 77 випадки (4 летальних);
Кіровоградська обл. — 19 випадків;
Львівська обл. — 14 випадків;
Луганська обл. — 3 випадки;
Одеська обл. — 26 випадків;
Полтавська обл. — 8 випадків;
Рівненська обл. — 31 випадок (4 летальних);
Сумська обл. — 37 випадків (2 летальних);
Тернопільська обл. — 135 випадків (2 летальних);
Харківська обл. — 1 випадок;
Херсонська обл. — 8 випадків (1 летальний);
Хмельницька обл. — 10 випадків;
Черкаська обл. — 61 випадок (1 летальний);
Чернівецька обл. — 206 випадків (5 летальних);
Чернігівська обл. — 5 випадків.

 

04.04.2020

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