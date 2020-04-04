Через коронавірус із французьких тюрем звільнили понад шість тисяч в'язнів.

Раніше коронавірус виявили у десятків ув'язнених і співробітників в'язниць.

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У Франції через пандемію коронавірусу звільнили з тюрем 6266 ув'язнених. Про це повідомило французьке видання L'Obs з покликом на джерело в Міністерстві юстиції країни. Відомо, що станом на перше квітня в 188 французьких в'язницях утримували 66309 осіб. Тож тепер їхня кількість зменшилася майже на 10 відсотків.

Міністерка юстиції Франції Ніколь Беллубе (Nicole Belloubet) ще 20 березня заявила про те, що працює над питанням дострокового звільнення з тюрем ув'язнених з хворобами і тих, у кого термін добігає кінця. Цей захід реалізується в рамках закону про надзвичайний санітарний стані в країні.

Ще на початку березня в національній службі виконання покарань заявили про те, що у 48 ув'язнених був виявлений коронавірус, 925 осіб перебувають в ізоляції, понад три сотні вже закінчили двотижневий карантин. Серед співробітників в'язниць було виявлено 114 випадків зараження, 931 людина ізольована і близько 400 завершили карантин.

Правозахисні організації Франції закликають звільнити ув'язнених, котрим залишається провести у в'язниці не більше шести місяців. До теперішнього моменту Міністерство юстиції дозволило вийти на свободу тим, кому до офіційного звільнення залишалося два місяці або менше. Також правозахисники виступають за те, щоб ув’язнених забезпечили масками і дезінфікуючими гелями.