Через коронавірус із французьких тюрем звільнили понад шість тисяч в'язнів.

Раніше коронавірус виявили у десятків ув'язнених і співробітників в'язниць.

 

ж

 

У Франції через пандемію коронавірусу звільнили з тюрем 6266 ув'язнених. Про це повідомило французьке видання L'Obs з покликом на джерело в Міністерстві юстиції країни. Відомо, що станом на перше квітня в 188 французьких в'язницях утримували 66309 осіб. Тож тепер їхня кількість зменшилася майже на 10 відсотків.

 

Міністерка юстиції Франції Ніколь Беллубе (Nicole Belloubet) ще 20 березня заявила про те, що працює над питанням дострокового звільнення з тюрем ув'язнених з хворобами і тих, у кого термін добігає кінця. Цей захід реалізується в рамках закону про надзвичайний санітарний стані в країні.

 

Ще на початку березня в національній службі виконання покарань заявили про те, що у 48 ув'язнених був виявлений коронавірус, 925 осіб перебувають в ізоляції, понад три сотні вже закінчили двотижневий карантин. Серед співробітників в'язниць було виявлено 114 випадків зараження, 931 людина ізольована і близько 400 завершили карантин.

 

Правозахисні організації Франції закликають звільнити ув'язнених, котрим залишається провести у в'язниці не більше шести місяців. До теперішнього моменту Міністерство юстиції дозволило вийти на свободу тим, кому до офіційного звільнення залишалося два місяці або менше. Також правозахисники виступають за те, щоб ув’язнених забезпечили масками і дезінфікуючими гелями.

04.04.2020

До теми

Сценічна феноменологія Євгена Лисика
Богдан Мисюга
Процес професійного оцифровування та аналізу творчого спадку Євгена Лисика триває. Від 16 по 22 березня генеральний директор Львівської опери Василь Вовкун, спільно із родиною майстра та академіком Любомиром Медвідем, організував фотофіксацію усіх вцілілих театральних завіс художника.
03.04.20 | | Штука
Меркель – успішна «короно-кризова» менеджерка
Максим МУЛЯР
У той час, як рейтинг Трампа падає на тлі пандемії, Анґела Меркель здобуває популярність. Німці попри масу незручностей від карантину задоволені тим, як уряд даєь собі раду
03.04.20 | | У світі
Перспективна вакцина від COVID-19 подає надії
Науковці з Піттсбурзького університету оголосили, що потенційно розробили вакцину, яка викликає антитіла проти SARS-CoV-2. Дослідження на мишах пройшли успішно. Тепер очікують дозвіл на початок першої фази клінічних випробувань.
03.04.20 | | Наука
Шанс світового досвіду
Роман Чабаранок
Приємним було те, що всі люди вільно спілкуються на чотирьох-п’яти мовах і могли без проблем допомогти розібратися із будь-яким лібрето. Це найбільша відмінність між Львівським оперним театром і Ліонським. Що ж до архітектури, то наш набагато красивіший!
02.04.20 | | Штука
Фрагмент зниклого континенту
Геологи знайшли рештки Північноатлантичного кратону, розбитого 150 мільйонів років тому.
02.04.20 | | Наука
Один день у Ліоні
Аделіна Єфіменко
Неможливо забути той сонячний день, проведений у Ліоні, те відчуття радості, що протягом двох місяців напередодні поїздки мотивувало готуватися до оперного фестивалю, котрий відкривав прекрасні шанси для українських співаків.
01.04.20 | | Штука
Свобода і відповідальна держава
Михайло САВЧИН
Коли лікарі на передовій боротьби з COVID19 вирішують дилему Бога, кого з хворих лікувати насамперед, в Україні виникла реальна дилема свободи та відповідальної держави.
01.04.20 | | Україна
Без «плюсів» і драми
Олена Апчел
У нас ще немає тієї легкості, щоб дозволити собі бути некрасивими і, перш за все, вразливими, не зображати життя, а насправді його проживати, спостерігати за своїм говорінням та діями, саморефлексувати, бути чутливим до миті «тут і тепер», коли твоя свідомість переплітається з питаннями, які бентежать світ.
31.03.20 | | Штука

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.