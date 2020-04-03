Віктор Ляшко прилетів на Тернопілля.



Сьогодні на Тернопільщину з робочою поїздкою прибув заступник міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко. Він узяв участь у засіданні обласного штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації, пов’язаної з поширенням COVID-19. Про це повідомила пресслужба Тернопільської ОДА.

Фото: facebook.com/viktor.liashko

«Як і анонсував на брифінгу – прибув у Тернопільську область. Заплановано:

перевірка роботи обласного штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації державного рівня;

візит до медичного закладу, який є визначеним як госпітальна база для прийому та лікування пацієнтів із коронавірусною інфекцією;

зустріч та спілкування із медичними працівниками. Мені важлива думка та оцінка ситуації тих, хто на передовій бореться із COVID-19», – написав Віктор Ляшко на своїй fb-сторінці після прибуття на Тернопілля.

На відміну від більшості присутніх, головний державний санітарний лікар України на засіданні без маски. Фото: facebook.com/oda.te.gov.ua

Під час засідання Віктор Ляшко розповів про завершення роботи над алгоритмом доплат медикам, які працюють у режимі готовності приймати інфікованих коронавірусом, і тим, хто працює з госпіталізованими. Оскільки Тернопільщина нині в трійці лідерів за темпами поширення коронавірусу, під час зустрічі також обговорили готовність лікарень.

Після зустрічі в Тернопільській ОДА головний санітарний лікар мав спілкуватися з журналістами, проте передумав.

Трохи згодом головний санітарний лікар опублікував у facebook світлину з мапою Тернопільщини й зазначив, що вирішує, в яку саме лікарню поїхати. У коментарях відгукнулося багато мешканців Монастириського району, де зафіксовано найбільшу в області кількість хворих. Вони запросили Ляшка відвідати саме їхню лікарню. Проте наразі немає інформації, який саме медичний заклад він обрав.

Згодом Ляшко таки одягнув маску. Фото: facebook.com/viktor.liashko

Зазначимо, в Тернопільській області на сьогодні підтверджено 114 випадків COVID-19. На жаль, учора ввечері внаслідок хвороби померла 57-річна жінка з Козівського району – це друга смерть від коронавірусу на Тернопіллі, – повідомили в Тернопільському штабі для боротьби з коронавірусом. Жінка перебувала в реанімаційному відділенні Козівської лікарні у важкому стані. У пацієнтки була пневмонія, її підключили до апарату штучної вентиляції легень, проте організм не впорався з недугою. Ні з ким із-за кордону жінка не контактувала. У Козівському районі станом на 3 квітня підтверджено 8 випадків COVID-19. 2 пацієнтів лікують у Козівській лікарні, ще 5 – у лікарнях Тернополя.