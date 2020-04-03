Ярослав Козак завершив 23-денний пробіг Львівщиною з прапором України.

 

Сьогодні депутат Львівської міськради першого скликання, львів’янин Ярослав Козак завершив свій 23-денний пробіг Львівщиною з прапором України в руках. Він подолав понад 747 кілометрів, а пробіг присвятив 30-й річниці підняття українського національного стягу над Львівською міською радою 3 квітня 1990 року.

 

 

Ярослав Козак почав свій пробіг 12 березня о 10.00 і завершив сьогодні, 3 квітня, на площі Ринок у Львові.

 

Пробіг відбувався дорогами 13 районів Львівської області: Жовківського, Сокальського, Радехівського, Золочівського, Перемишлянського, Жидачівського, Стрийського, Сколівського, Турківського, Старосамбірського, Самбірського, Мостиського, Яворівського.

 

Сьогодні ж із нагоди пам’ятної дати мер Львова Андрій Садовий разом з депутатами 1-го скликання урочисто підняли прапор над вежею Ратуші. Також усі разом заспівали Гімн України.

 

Також національний стяг сьогодні вивісили на всіх адміністративних будівлях міста. А на фасаді Ратуші розмістили банер у вигляді синьо-жовтого прапора.

 

 

Для довідки:

 

Рішення підняти синьо-жовтий прапор на будівлі міської Ратуші хоч і не одноголосно, ухвалили 3 квітня 1990 року на сесії Львівської міської ради депутати першого демократичного скликання під головуванням Богдана Котика. Прапор, який підняли тоді над Ратушею, мав розміри 3×6 метрів.

 

03.04.2020

До теми

Сценічна феноменологія Євгена Лисика
Богдан Мисюга
Процес професійного оцифровування та аналізу творчого спадку Євгена Лисика триває. Від 16 по 22 березня генеральний директор Львівської опери Василь Вовкун, спільно із родиною майстра та академіком Любомиром Медвідем, організував фотофіксацію усіх вцілілих театральних завіс художника.
03.04.20 | | Штука
Меркель – успішна «короно-кризова» менеджерка
Максим МУЛЯР
У той час, як рейтинг Трампа падає на тлі пандемії, Анґела Меркель здобуває популярність. Німці попри масу незручностей від карантину задоволені тим, як уряд даєь собі раду
03.04.20 | | У світі
Перспективна вакцина від COVID-19 подає надії
Науковці з Піттсбурзького університету оголосили, що потенційно розробили вакцину, яка викликає антитіла проти SARS-CoV-2. Дослідження на мишах пройшли успішно. Тепер очікують дозвіл на початок першої фази клінічних випробувань.
03.04.20 | | Наука
Шанс світового досвіду
Роман Чабаранок
Приємним було те, що всі люди вільно спілкуються на чотирьох-п’яти мовах і могли без проблем допомогти розібратися із будь-яким лібрето. Це найбільша відмінність між Львівським оперним театром і Ліонським. Що ж до архітектури, то наш набагато красивіший!
02.04.20 | | Штука
Фрагмент зниклого континенту
Геологи знайшли рештки Північноатлантичного кратону, розбитого 150 мільйонів років тому.
02.04.20 | | Наука
Один день у Ліоні
Аделіна Єфіменко
Неможливо забути той сонячний день, проведений у Ліоні, те відчуття радості, що протягом двох місяців напередодні поїздки мотивувала готуватися до оперного фестивалю, котрий відкривав прекрасні шанси для українських співаків.
01.04.20 | | Штука
Свобода і відповідальна держава
Михайло САВЧИН
Коли лікарі на передовій боротьби з COVID19 вирішують дилему Бога, кого з хворих лікувати насамперед, в Україні виникла реальна дилема свободи та відповідальної держави.
01.04.20 | | Україна
Без «плюсів» і драми
Олена Апчел
У нас ще немає тієї легкості, щоб дозволити собі бути некрасивими і, перш за все, вразливими, не зображати життя, а насправді його проживати, спостерігати за своїм говорінням та діями, саморефлексувати, бути чутливим до миті «тут і тепер», коли твоя свідомість переплітається з питаннями, які бентежать світ.
31.03.20 | | Штука

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.