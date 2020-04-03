Ярослав Козак завершив 23-денний пробіг Львівщиною з прапором України.

Сьогодні депутат Львівської міськради першого скликання, львів’янин Ярослав Козак завершив свій 23-денний пробіг Львівщиною з прапором України в руках. Він подолав понад 747 кілометрів, а пробіг присвятив 30-й річниці підняття українського національного стягу над Львівською міською радою 3 квітня 1990 року.

Ярослав Козак почав свій пробіг 12 березня о 10.00 і завершив сьогодні, 3 квітня, на площі Ринок у Львові.

Пробіг відбувався дорогами 13 районів Львівської області: Жовківського, Сокальського, Радехівського, Золочівського, Перемишлянського, Жидачівського, Стрийського, Сколівського, Турківського, Старосамбірського, Самбірського, Мостиського, Яворівського.

Сьогодні ж із нагоди пам’ятної дати мер Львова Андрій Садовий разом з депутатами 1-го скликання урочисто підняли прапор над вежею Ратуші. Також усі разом заспівали Гімн України.

Також національний стяг сьогодні вивісили на всіх адміністративних будівлях міста. А на фасаді Ратуші розмістили банер у вигляді синьо-жовтого прапора.