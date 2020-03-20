Дев'ятий день біжить Львівщиною Ярослав Козак.



Депутат Львівської міської ради першого демократичного скликання, львів’янин Ярослав Козак здійснює незвичний пробіг: за 23 дні він з українським стягом планує подолати понад 747 кілометрів Львівщиною. Пробіг з прапором присвячено 30-й річниці підняття українського національного прапора над Львівською міською ратушею 3 квітня 1990 року.

Стартував Ярослав Козак 12 березня о 12.00 із площі Ринок, фінішувати планує 3 квітня опівдні також на Ринку.

Відповідно до програми пробігу, щодня фініш о 18.00 і старт о 09.00 буде в центральній частині відповідних населених пунктів. Протягом дня Ярослав Козак пробігає відрізки 10-15 км, під час яких зустрічається з громадськістю, а також відвідує визначні історичні місця.

Пробіг пролягає дорогами 13 районів Львівської області: Жовківського, Сокальського, Радехівського, Золочівського, Перемишлянського, Жидачівського, Стрийського, Сколівського, Турківського, Старосамбірського, Самбірського, Мостиського, Яворівського.

Сьогодні, в дев’ятий день після старту, Козак добрався до Перемишля. Каже, що наразі карантин не вніс коректив у його задум, ніхто його дорогою не зупиняв. Сподівається, що так буде й надалі, оскільки заборони на пересування в Україні наразі немає. Щодо зустрічей, то проводить їх з одним-двома представниками громади, щоб не було скупчення. Завтра планує рушити на Бібрку.

Мета пробігу – поінформувати про перше підняття українського національного прапора над Львівською міською ратушею 3 квітня 1990 року, популяризувати історії походження й використання українського національного синьо-жовтого прапора. А також – пропаганда здорового способу життя й оздоровчого бігу, збір коштів на лікування бійців АТО.