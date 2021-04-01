"Біжи швидше потяга!" – готується забіг за маршрутом колишньої австрійської залізниці.

На Тлумаччині, що на Івано-Франківщині, 16 травня планують провести «Пробіг слідами Галицької трансверсальної залізниці OSTBAHN». Протяжність основного маршруту, в якому можуть випробувати себе і спортсмени, і любителі бігу, – 20 км, повідомили організатори.

Фото https://vseprobegi.org

Окрім основної дистанції у 20 км в районі сіл Палагичі та Нижнів на Тлумаччині, легкоатлети та любителі бігу можуть випробувати себе на відстані 9,5 км. Для підлітків складений маршрут у 3 км, а для дітей – 500 м.

Цього року легкоатлетичний захід відбуватиметься втретє. Організатори хочуть привернути увагу до відбудови залізничного сполучення між Прикарпаттям та Поділлям, яке відсутнє, та працюють над збільшенням туристичного потенціалу Дністровського каньйону.

Схема Галицької трансверсальної залізниці. Фото https://photo-lviv.in.ua

«Маршрут іде лівим берегом річки Тлумачик. Австрійці так зробили, що залізниця йшла лівим берегом річки, яка ніби була водночас і дамбою. Вона захищала навколишні села і поля від розливу річки – притоки Дністра. Розпочинається 1 кілометр на клубівецькій дорозі, яка йде з клубівецького кільця до Тлумача і до села Нижнів, Тлумацького району на місці колишнього залізничного мосту, який з’єднував два береги Дністра. Там буде фініш», – розповів голова організаційного комітету пробігу, атовець Дмитро Романишин.

Реєстрація на захід, який відбуватиметься з дотриманням карантинних вимог, триває. Для учасників АТО та інших пільгових категорій передбачена пільга у 50 відсотків вартості, а діти братимуть участь у пробігу безкоштовно.