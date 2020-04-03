Уряд офіційно посилив карантин: заборонено ходити більш ніж по двоє.

 

Кабінет Міністрів України на своєму засіданні 2 квітня підтримав рішення про посилення карантинних заходів в Україні. Громадянам України заборонять відвідувати рекреаційні зони, а пересуватися вулицями можна буде щонайбільше парами.

 

 

Про це йдеться у постанові "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2", поширеній пресслужбою Кабміну у п'ятницю. Обмеження набудуть чинності з понеділка, 6 квітня. 

 

Згідно з прийнятими змінами, на всій території України до кінця карантину діятиме заборона на:

 

– з 6 квітня – перебування в громадських місцях без вдягнутої маски, респіратора;

– з 6 квітня – переміщення групою осіб більш ніж дві особи (крім випадків службової необхідності та супроводження дітей);

– перебування в громадських місцях осіб, які не досягли 14 років, без супроводу батьків;

– відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон (крім вигулу домашніх тварин однією особою та у разі службової необхідності);

– відвідування спортивних та дитячих майданчиків;

– відвідування установ і закладів, що надають паліативну допомогу, соціального захисту, установ і закладів, що надають соціальні послуги;

– перебування на вулицях без документів, що посвідчують особу, тощо.

 

 

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