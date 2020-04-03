Зеленський публічно виступив проти зняття санкцій із Росії у контексті COVID-19.

 

Президент України Володимир Зеленський виступив проти зняття санкцій із Росії під приводом глобальної боротьби з коронавірусом.

 

 

Про це Зеленський сказав у розмові з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем. Переговори відбулися незадовго перед засіданням Генасамблеї ООН, під час котрого Росія, як писав Z, намагалася проштовхнути московську версію резолюції зі закликом до відмови від міжнародних санкцій на час пандемії.

 

Так, Зеленський привернув увагу Гутерріша до спроб використання кризи з коронавірусом з політичною метою, "коли простежуються намагання штучно прив’язати питання зняття санкцій до заходів, необхідних для боротьби з коронавірусом".

 

"Санкції є важливим інструментом саме для відновлення поваги до міжнародного права й жодним чином не послаблюють спроможностей окремих держав захищати своїх громадян від COVID-19", – сказав Зеленський, згідно з повідомленням Офісу Президента.

 

Як поінформував міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, Україна першою з держав – членів ООН перервала процедуру умовчання щодо ініційованого Росією проєкту резолюції (назва – "Декларація солідарності Об‘єднаних Націй перед викликами, створеними коронавірусом 2019 (COVID-19)"). 

 

"Намагання зловживати гуманітарними цілями, щоб підкласти міну під міжнародні санкції, застосовані у відповідь на грубі порушення міжнародного права, у тому числі під санкції за російську агресію проти України, є очевидною маніпуляцією Росії", – прокоментував Кулеба у Facebook.

 

Генеральна асамблея ООН у четвер, 2 квітня, схвалила в Нью-Йорку резолюцію під назвою "Глобальна солідарність у боротьбі з коронавірусним захворюванням" (Global solidarity to fight the coronavirus disease). Документ подали на розгляд Швейцарія, Індонезія, Сінґапур, Норвегія, Ліхтенштейн та Ґана. За схвалення резолюції проголосували 188 з 193 держав.

 

У резолюції держави ООН закликали "активізувати міжнародну співпрацю" для стримування пандемії, а також вдатися до обміну інформацією, науковими знаннями і передовим досвідом. Окремо в документі наголошувалося на особливій ролі Всесвітньої організації охорони здоров'я і ООН в боротьбі з поширенням вірусу нового типу.

 

У російському проєкті був фраґмент, котрий закликав "відмовитися від торговельних воєн і застосування односторонніх санкцій, запроваджених в обхід Ради Безпеки ООН", оскільки вони нібито гальмують зусилля для боротьби з вірусом.

 

Російську резолюцію, окрім самої РФ, підтримали лише чотири країни: Центральноафриканська Республіка, Куба, Нікарагуа та Венесуела.

 

03.04.2020

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