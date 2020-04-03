В Україні підтверджено 942 випадки COVID-19.

 

В Україні зафіксовано 942 випадки коронавірусної хвороби COVID-19 станом на 10:00 3 квітня. За добу виявлено 138 нових випадків – добовий приріст становить 17,2%.

 

 

Згідно з даними Центру громадського здоров’я МОЗ, внаслідок ускладнень, спричинених коронавірусом, померло 23 осіб. 19 пацієнтів одужало.

 

Найбільше випадків захворювання діагностовано в Києві, у Чернівецькій області та на Тернопіллі.

 

Регіональний переріз:

Вінницька область — 61 випадок;
Волинська область — 10 випадків;
Дніпропетровська область — 12 випадків;
Донецька область — 8 випадків;
Житомирська область — 6 випадків;
Закарпатська область — 24 випадки;
Запорізька область — 22 випадки;
Івано-Франківська область — 81 випадок;
Кіровоградська область — 15 випадків;
м. Київ — 180 випадків;
Київська область — 70 випадків;
Львівська область — 13 випадків;
Луганська область — 3 випадки;
Одеська область — 20 випадків;
Полтавська область — 5 випадків;
Рівненська область — 25 випадків;
Сумська область — 30 випадків;
Тернопільська область — 114 випадків;
Харківська область — 1 випадок;
Херсонська область — 4 випадки;
Хмельницька область — 7 випадків;
Чернівецька область — 171 випадок;
Черкаська область — 55 випадків;
Чернігівська область — 5 випадків.

 

Даних з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.

 

03.04.2020

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