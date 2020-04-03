Вперше відбулося засідання Ради НАТО в онлайн-режимі.

Обговорювалося, зокрема, питання провокацій Росії і здатності Альянсу давати їм відсіч.

Через пандемію COVID-19 глави МЗС 30 країн – членів НАТО вперше в історії Альянсу провели засідання в режимі відеоконференції. У ньому як новий член вперше взяла участь Північна Македонія. Головною темою відеоконференції став вплив стрімкого поширення коронавірусу SARS-CoV-2 на обороноздатність Альянсу. Про це повідомила телерадіокомпанія Deutsche Welle.

«Надзвичайно важливо, щоб НАТО під час кризи, викликаної COVID-19, могло продовжувати функціонувати. Адже загрози і виклики, з якими ми стикаємося, не зникли», – зазначив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ. Серед них він назвав міжнародний тероризм. Генсек також вказав на активність російських військ, зокрема раптові військові навчання, які Росія проводить поруч із кордонами НАТО, присутність військових літаків і кораблів РФ у Балтійському та Північному морях.

«Наша здатність проводити операції, що стримує і захищає від усіх загроз, з якими ми стикаємося, не ослабла», – наголосили в спільній заяві 30 міністрів закордонних справ країн – членів Північноатлантичного альянсу. Столтенберґ додав до цього, що пандемія COVID-19 не вплинула, зокрема, на боєготовність батальйонів НАТО, дислокованих у країнах Балтії та Польщі.

Порушували й питання участі НАТО в боротьбі з пандемією. Альянс висловив готовність координувати дії своїх країн-членів у цій справі. Зокрема, НАТО визначатиме, які можливості є у повітряного транспорту для швидкої доставки медичного обладнання в разі потреби. «НАТО було створене для протидії кризам. Так що ми можемо допомогти», – запевнив Столтенберґ.

Однією з тем засідання стало затвердження главами МЗС країн – членів НАТО подальших заходів підтримки України і Грузії – на додаток до вже існуючих пакетів допомоги. «Мова йде про навчання, доступ до більшої кількості освітніх програм НАТО і про обмін даними радарів, що поліпшить розуміння ситуації з повітряною активністю в реґіоні», – розповів Столтенберґ. Він уточнив, що Альянс, зокрема, буде активніше залучати Україну і Грузію до своїх навчань у реґіоні Чорного моря.

Генсек НАТО також прокоментував ситуацію на Донбасі. Він розкритикував дії проросійських сепаратистів, які обстрілюють українські війська і ще більше обмежують доступ спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні. «Кризу, викликану пандемією COVID-19, використовують як виправдання для того, щоб ще більше обмежити роботу спостерігачів ОБСЄ... Тому ми закликаємо Росію зупинити бої в Україні. Вона підтримує сепаратистів, відповідальних за порушення припинення вогню», – зазначив Столтенберґ.