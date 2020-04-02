Справа Шеремета: Арешт Юлії Кузьменко продовжили до кінця травня.

Печерський суд Києва продовжив до 30 травня термін тримання під вартою Юлії Кузьменко, котру підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

Про це повідомляє журналістка hromadske. Засідання проходило лише за участі сторін у зв’язку з карантинними заходами.

Прокурор просив продовжити тримання під вартою підозрюваній ще на два місяці, наголошуючи на ризиках втечі, тиску на свідків, експертів, вчинення інших правопорушень та знищення або спотворення речових доказів.

Адвокат заперечував у задоволенні клопотання та просив обрати альтернативний запобіжний захід підзахисній. Він наголосив на тому, що підозра необґрунтована, а ризики недоведені, зокрема ризик втечі, адже зараз кордони посилено контролюють.

Зі слів адвоката, Юлія спілкувалася з іншим підозрюваним Андрієм Антоненком лише з питань ДТП та волонтерства.

Сама підозрювана підтримала адвоката, зазначила, що не має стосунку до вбивства Павла Шеремета, ніколи не знала його та просила звільнити з-під варти, наголошуючи на тому, що наразі у зв’язку з карантином її допомога потрібна сину та мамі.

"Я дуже хочу продовжити роботу лікарем. Мені байдуже, як це буде забезпечено – електронний браслет, хоч одягніть нашийник на шию, я хочу продовжити роботу", – сказала під час засідання Кузьменко.

Однак суд задовольнив клопотання прокурора та продовжив термін тримання під вартою до 30 травня.

Згідно з версією слідства, 20 липня 2016 року Андрій Антоненко та Юлія Кузьменко, взявши зі собою заздалегідь підготовлений вибуховий пристрій, приблизно о 02:34 хвилини прибули на вулицю Івана Франка у Києві, аби прикріпити вибухівку до днища автомобіля журналіста.

Вранці Кузьменко начебто активізувала вибухівку дистанційно.