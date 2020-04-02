Зеленський ґарантував обсервацію українцям, що прибувають з-за кордону.

 

Президент України Володимир Зеленський заявив, що всі українці, котрі надалі прибуватимуть у державу з-за кордону, підлягатимуть обов'язковій обсервації.

 

 

Про це Зеленський сказав у зверненні, оприлюдненому наприкінці третього тижня карантину в Україні. 

 

"Ми працюємо над тим, щоб забезпечити місця для обов’язкової обсервації громадян України, які повертаються з-за кордону. Без неї повернення додому буде неможливим. А тим громадянам, які ламають двері аеропорту, я можу сказати лише одне: держава не дозволить вам бути егоїстами", – сказав Зеленський.

 

"Якщо хтось не розуміє, що створює потенційний ризик для оточення, якщо комусь байдуже, то саме держава буде захищати здоров’я мільйонів інших громадян. Не вмовляннями й рекомендаціями, а жорсткими діями", – додав Президент.

 

Володимир Зеленський запропонував тим українцям, котрі повернулися з-за кордону зі заробітків, надалі залишитися на роботу в Україні.

 

"Рано чи пізно коронавірус обов’язково пройде і карантин закінчиться. Вважаю, що ми повинні зробити все і втримати цих людей на батьківщині. Нам дуже потрібні ваші знання та вміння", – сказав Президент.

 

Зеленський запропонував розробити "окремий механізм", який створить в Україні "додаткові мільйони робочих місць". Він покладає сподівання на програму "Велике будівництво". "Тисячі кілометрів нових доріг та інфраструктурні об’єкти дадуть той необхідний імпульс для економічного розвитку та створять нові робочі місця", – вважає Президент.

 

Володимир Зеленський підтримав посилення карантинних обмежень в Україні.

 

"Пляжі ніхто не вкраде й пісок вагонами ніхто не вивезе. Парки нікуди не зникнуть. Прогулянки почекають. А шашлики можуть вилізти, вибачте, боком... Ми вистоїмо. І обов’язково відзначимо нашу спільну перемогу на площах, у парках, на пікніках і пляжах", – сказав Зеленський.

 

02.04.2020

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