В Україні зафіксовано понад 800 випадків коронавірусного захворювання.

 

Станом на 20:00 2 квітня в Україні лабораторно підтверджено 804 випадки коронавірусного захворювання. 

 

 

Згідно з даними Центру громадського здоров'я МОЗ, зафіксовано 20 летальних випадків.

 

Як розповів на брифінґу головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, серед померлих – 15 жінок та 5 чоловіків. Більшість померлих – віком понад 50 років.

 

"Майже всі померлі – 88% – мали важкі серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок та легень. Тому вік і наявнісь супутніх захворювань виявились основними предикторами смертності серед пацієнтів з COVID-19", – прокоментував він.

 

Білше половини всіх випадків (409 з 804) припадає на три реґіони: місто Київ, Чернівецька та Тернопільска області.

 

Реґіональний розріз:

 

Вінницька обл. — 51 випадок;
Волинська обл. — 10 випадків;
Дніпропетровська обл. — 10 випадків;
Донецька обл. — 7 випадків;
Житомирська обл. — 6 випадків;
Закарпатська обл. — 1 випадок;
Запорізька обл. — 19 випадків;
Івано-Франківська область — 74 випадки;
м. Київ — 160 випадків;
Київська обл. — 64 випадки;
Кіровоградська обл. — 7 випадків;
Львівська обл. — 11 випадків;
Луганська обл. — 3 випадки;
Одеська обл. — 14 випадків;
Полтавська обл. — 5 випадків;
Рівненська обл. — 19 випадків;
Сумська обл. — 26 випадків
Тернопільська обл. — 106 випадків;
Харківська обл. — 1 випадок;
Херсонська обл. — 4 випадки;
Хмельницька обл. — 6 випадків;
Черкаська обл. — 54 випадки;
Чернівецька обл. — 143 випадки;
Чернігівська обл. — 3 випадки.

 

13 осіб одужали — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

 

З початку року Центр громадського здоров’я України отримав 3834 підозри на нову коронавірусну інфекцію. 

 

02.04.2020

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