В Україні зафіксовано понад 800 випадків коронавірусного захворювання.

Станом на 20:00 2 квітня в Україні лабораторно підтверджено 804 випадки коронавірусного захворювання.

Згідно з даними Центру громадського здоров'я МОЗ, зафіксовано 20 летальних випадків.

Як розповів на брифінґу головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, серед померлих – 15 жінок та 5 чоловіків. Більшість померлих – віком понад 50 років.

"Майже всі померлі – 88% – мали важкі серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок та легень. Тому вік і наявнісь супутніх захворювань виявились основними предикторами смертності серед пацієнтів з COVID-19", – прокоментував він.

Білше половини всіх випадків (409 з 804) припадає на три реґіони: місто Київ, Чернівецька та Тернопільска області.

Реґіональний розріз:

Вінницька обл. — 51 випадок;

Волинська обл. — 10 випадків;

Дніпропетровська обл. — 10 випадків;

Донецька обл. — 7 випадків;

Житомирська обл. — 6 випадків;

Закарпатська обл. — 1 випадок;

Запорізька обл. — 19 випадків;

Івано-Франківська область — 74 випадки;

м. Київ — 160 випадків;

Київська обл. — 64 випадки;

Кіровоградська обл. — 7 випадків;

Львівська обл. — 11 випадків;

Луганська обл. — 3 випадки;

Одеська обл. — 14 випадків;

Полтавська обл. — 5 випадків;

Рівненська обл. — 19 випадків;

Сумська обл. — 26 випадків

Тернопільська обл. — 106 випадків;

Харківська обл. — 1 випадок;

Херсонська обл. — 4 випадки;

Хмельницька обл. — 6 випадків;

Черкаська обл. — 54 випадки;

Чернівецька обл. — 143 випадки;

Чернігівська обл. — 3 випадки.

13 осіб одужали — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

З початку року Центр громадського здоров’я України отримав 3834 підозри на нову коронавірусну інфекцію.