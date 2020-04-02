В Україні зафіксовано понад 800 випадків коронавірусного захворювання.

Станом на 20:00 2 квітня в Україні лабораторно підтверджено 804 випадки коронавірусного захворювання.
Згідно з даними Центру громадського здоров'я МОЗ, зафіксовано 20 летальних випадків.
Як розповів на брифінґу головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, серед померлих – 15 жінок та 5 чоловіків. Більшість померлих – віком понад 50 років.
"Майже всі померлі – 88% – мали важкі серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок та легень. Тому вік і наявнісь супутніх захворювань виявились основними предикторами смертності серед пацієнтів з COVID-19", – прокоментував він.
Білше половини всіх випадків (409 з 804) припадає на три реґіони: місто Київ, Чернівецька та Тернопільска області.
Реґіональний розріз:
Вінницька обл. — 51 випадок;
Волинська обл. — 10 випадків;
Дніпропетровська обл. — 10 випадків;
Донецька обл. — 7 випадків;
Житомирська обл. — 6 випадків;
Закарпатська обл. — 1 випадок;
Запорізька обл. — 19 випадків;
Івано-Франківська область — 74 випадки;
м. Київ — 160 випадків;
Київська обл. — 64 випадки;
Кіровоградська обл. — 7 випадків;
Львівська обл. — 11 випадків;
Луганська обл. — 3 випадки;
Одеська обл. — 14 випадків;
Полтавська обл. — 5 випадків;
Рівненська обл. — 19 випадків;
Сумська обл. — 26 випадків
Тернопільська обл. — 106 випадків;
Харківська обл. — 1 випадок;
Херсонська обл. — 4 випадки;
Хмельницька обл. — 6 випадків;
Черкаська обл. — 54 випадки;
Чернівецька обл. — 143 випадки;
Чернігівська обл. — 3 випадки.
13 осіб одужали — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.
З початку року Центр громадського здоров’я України отримав 3834 підозри на нову коронавірусну інфекцію.
02.04.2020