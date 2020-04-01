Офіційно: Кабінет Міністрів заборонив прогулянки в парках.

Кабінет Міністрів України виступає за посилення умов проходження карантину у зв'язку з продовженням поширення COVID-19. Зокрема, уряд пропонує накласти заборону на відвідини парків і скверів.

Про це повідомила пресслужба уряду.

"Для попередження розповсюдження коронавірусної хвороби уряд планує запровадити більш жорсткі заходи безпеки на період карантину – до 24 квітня 2020 року", – йдеться у повідомленні на "Урядовому порталі" за підсумками засідання Кабміну.

"З метою унеможливлення поширення коронавірусної хвороби пропонується запровадити ефективну комбінацію профілактичних немедикаментозних заходів, серед яких: домашня ізоляція, соціальне дистанціювання осіб віком старших 60 років, обмеження відвідування парків та зон відпочинку та інше", – сказав на засіданні Кабміну міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Відтак, зважаючи на зростання кількості хворих та враховуючи рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій і досвід міжнародної практики, уряд висловив за потрібне запровадити більш жорсткі вимоги щодо карантину.

Зокрема, під час карантину, який триватиме до 24 квітня 2020 року, на всій території України діятиме заборона на:

– перебування в громадських місцях без вдягнутої маски чи респіратора;

– переміщення групою осіб більш ніж дві особи, крім випадків службової необхідності та супроводу дітей;

– перебування в громадських місцях осіб, які не досягли 16 років, без супроводу повнолітніх;

– відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон, крім вигулу домашніх тварин однією особою та у випадку службової необхідності;

– відвідування спортивних та дитячих майданчиків;

– проведення всіх масових (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів, у яких бере участь понад 10 осіб, крім заходів, необхідних для забезпечення роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування тощо.