Документи підтверджують: брат Єрмака лобіював призначення в "Енергоатомі".

 

Народний депутат від партії "Слуга народу" Гео Лерос оприлюднив відеозапис, котрий свідчить про просування братом керівника Офісу Президента Денисом Єрмаком призначень у компанії "Енергоатом". 

 

 

Як випливає із відеоролика, оприлюдненого у Facebook, Єрмак лобіював на цю посаду Володимира Купчака – колишнього народного депутата з Івано-Франківщини, підприємця. 

 

Зі слів Гео Лероса, достовірність відеозапису підтверджують документи: у жовтні 2019 року Денис Єрмак скерував в офіс прем'єр-міністра аналітичну довідку щодо "Енергоатому", в якій рекомендував призначити Купчака на посаду президента НАЕК.

 

"Подивіться уважно, хто його лобіював в офіційному зверненні на прем'єр-міністра, що відповідає відео, яке я також додаю, де люди, пов'язані з Денисом, обговорюють, як візьмуть з Купчака за посаду п'ять (схоже, що мільйонів)", – написав Гео Лерос.

 

Нардеп стверджує, що кандидатура Купчака й досі актуальна – його розглядають як претендента на посаду віцепрезидента "Енергоатому".

 

Як писав Z, 29 березня Гео Лерос опублікував відеозаписи, на котрих записано брата керівника Офісу Президента Дениса Єрмака за "продажем" посад. Спеціалізована антикорупційна прокуратура перевіряє записи на наявність факту злочину.

 

Очільник ОП Андрій Єрмак назвав Гео Лероса наклепником. Помічник Володимира Зеленського ініціював кримінальні справи проти Лероса через Державне бюро розслідувань і Службу безпеки України.

 

01.04.2020

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