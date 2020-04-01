Наркозбувачі жорстоко вбили двох підлітків із Золочева.


 

У Золочівському районі Львівщини жорстоко вбили та спалили тіла неповнолітніх дівчини та юнака із Золочева. Від 17 березня їх шукали як зниклих. А 31 березня за підозрою в убивстві затримали двох мешканців Золочівського району віком 18 та 19 років. Їх викрили оперативники Управління протидії наркозлочинності спільно з співробітниками кримінальної поліції та відділу розслідування особливо тяжких злочинів (відділу детективів) слідчого управління поліції Львівщини. Для затримання підозрюваних залучили бійців спецпідрозділу КОРД.

 

 

Як розповіли в поліції, інформацію про зникнення двох мешканців міста Золочів – 16-річної дівчини та 17-річного юнака – вони отримали 17 березня. За цим фактом слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з приміткою «безвісно зниклі». Підлітків шукали працівники Золочівського відділу поліції, кінологи, співробітники оперативних і слідчих підрозділів поліції Львівщини, а також нацгвардійці та небайдужі громадяни.

 

«Під час проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили, що зниклих юнака та дівчину могли вбити, а до скоєння цього злочину причетні двоє мешканців Золочева. Останні, як з’ясували оперативники Управління протидії наркозлочинності, з використанням інтернету налагодили схему реалізації канабісу на території Львова та Золочева через закладки. Зловмисники ретельно спланували вбивства: вибрали місце в лісі неподалік села Підбірці Золочівського району, викопали яму, приготували знаряддя скоєння злочину та бензин для спалення тіл. 15 березня вони заманили юнака й дівчину в ліс, забили їх битою до смерті, тіла скинули в яму, облили бензином, підпалили та закопали», – розповів начальник ГУ Нацполіції у Львівській області полковник поліції Василь Віконський.

 

 

31 березня поліцейські затримали причетних до вбивств і торгівлі наркотичними засобами, невдовзі суд обере їм запобіжні заходи.

 

Під час обшуків правоохоронці виявили та вилучили знаряддя скоєння вбивств, револьвер, наркотичні засоби, частина яких була розфасована та готова до реалізації, а також електронні ваги, пакети й інші речові докази. Все вилучене скеровано на експертне дослідження.

 

 

Слідчі повідомили затриманим про підозру в скоєні злочинів, передбачених п.1 ч.2 ст.115 (умисне вбивство) та ч.2 ст.307 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів). Максимальне покарання, передбачене санкціями статей, – довічне позбавлення волі.

 

01.04.2020

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