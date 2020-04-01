В Україні зафіксовано понад 100 нових випадків COVID-19 за добу.

Станом на 10:00 1 квітня в Україні підтверджено 669 випадків COVID-19. У порівнянні з даними за минулу добу, число виявлених носіїв коронавірусу зросло на 120 осіб – уперше за час пандемії приріст становив понад сотню осіб за добу.

Про це свідчать дані Центру громадського здоров'я МОЗ.

Усього зафіксовано 17 летальних випадків від COVID-19 в Україні. Загалом 10 людей вже одужали – повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Коронавірус підтверджено:

Вінницька обл. — 49 випадків;

Волинська обл. — 7 випадків;

Дніпропетровська обл. — 9 випадків;

Донецька обл. — 6 випадків;

Житомирська обл. — 5 (1 летальний) випадків;

Закарпатська обл. — 1 випадок;

Запорізька обл. — 13 випадків;

Івано-Франківська область — 64 (3 летальних) випадки;

м. Київ — 134 випадки;

Київська обл. — 57 випадків (3 летальних);

Кіровоградська обл. — 6 випадків;

Львівська обл. — 6 випадків;

Луганська обл. — 3 випадки;

Одеська обл. — 12 випадків;

Полтавська обл. — 2 випадки;

Рівненська обл. — 15 випадків (3 летальних);

Сумська обл. — 19 випадків (2 летальних);

Тернопільська обл. — 98 випадків (1 летальний);

Харківська обл. — 1 випадок;

Херсонська обл. — 1 випадок;

Хмельницька обл. — 3 випадки;

Черкаська обл. — 52 випадки;

Чернівецька обл. — 102 (4 летальний) випадки;

Чернігівська обл. — 2 випадки.

З початку року Центр громадського здоров’я України отримав 3178 підозр на нову коронавірусну інфекцію.