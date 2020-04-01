В Україні зафіксовано понад 100 нових випадків COVID-19 за добу.

 

Станом на 10:00 1 квітня в Україні підтверджено 669 випадків COVID-19. У порівнянні з даними за минулу добу, число виявлених носіїв коронавірусу зросло на 120 осіб – уперше за час пандемії приріст становив понад сотню осіб за добу.

 

 

Про це свідчать дані Центру громадського здоров'я МОЗ. 

 

Усього зафіксовано 17 летальних випадків від COVID-19 в Україні. Загалом 10 людей вже одужали – повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

 

Коронавірус підтверджено:

Вінницька обл. — 49 випадків;
Волинська обл. — 7 випадків;
Дніпропетровська обл. — 9 випадків;
Донецька обл. — 6 випадків;
Житомирська обл. — 5 (1 летальний) випадків;
Закарпатська обл. — 1 випадок;
Запорізька обл. — 13 випадків;
Івано-Франківська область — 64 (3 летальних) випадки;
м. Київ — 134 випадки;
Київська обл. — 57 випадків (3 летальних);
Кіровоградська обл. — 6 випадків;
Львівська обл. — 6 випадків;
Луганська обл. — 3 випадки;
Одеська обл. — 12 випадків;
Полтавська обл. — 2 випадки;
Рівненська обл. — 15 випадків (3 летальних);
Сумська обл. — 19 випадків (2 летальних);
Тернопільська обл. — 98 випадків (1 летальний);
Харківська обл. — 1 випадок;
Херсонська обл. — 1 випадок;
Хмельницька обл. — 3 випадки;
Черкаська обл. — 52 випадки;
Чернівецька обл. — 102 (4 летальний) випадки;
Чернігівська обл. — 2 випадки.

 

З початку року Центр громадського здоров’я України отримав 3178 підозр на нову коронавірусну інфекцію.

 

01.04.2020

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