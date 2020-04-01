США запропонували план мирного переходу влади у Венесуелі.

Офіційний Каракас відкинув американську пропозицію.

 

 

Сполучені Штати в понеділок, 31 березня, запропонували план врегулювання кризи у Венесуелі шляхом мирного демократичного переходу. Як повідомляється в заяві американського держсекретаря Майка Помпео, концепція передбачає формування широко акцептованого перехідного уряду для проведення чесних і вільних президентських та парламентських виборів, а також забезпечення умов для зняття американських санкцій, пов'язаних із Венесуелою.

 

«Тиск з боку США і світової спільноти є важливою частиною стратегії. Наші санкції залишаться чинними і будуть посилюватися, допоки режим Мадуро не погодиться на реальний політичний перехід. Сполучені Штати давно прагнуть знайти спосіб розв’язання кризи у Венесуелі, що стає особливо актуальним в світлі нездатності режиму Мадуро належним чином підготуватися до пандемії COVID-19 і вжити відповідних заходів», – наголошено в заяві Помпео, яку цитує радіо Voice of America.

 

На думку Помпео, до проведення президентських виборів і виборів до Національної асамблеї Венесуели, які могли б відбутися протягом найближчих 6-12 місяців, роль тимчасового уряду повинна відігравати держрада, сформована членами Національної асамблеї з числа представників обох протиборчих таборів.

 

«Дана рамкова концепція демонструє наше прагнення допомогти Венесуелі повністю відновитися і гарантує, що думку венесуельського народу поважатимуть і враховуватимуть. Ми закликаємо всіх венесуельців, військові це чи цивільні, літні чи молоді люди, будь-яких ідеологічних переконань і будь-якої партійної приналежності, уважно і серйозно розглянути цю концепцію. Ми переконані, що ця концепція захищає інтереси всіх венесуельських громадян, які відчайдушно намагаються врегулювати гострі політичну, економічну і гуманітарну кризи і знають, що венесуельці можуть жити краще. Дана концепція здатна забезпечити шлях, який покладе край стражданням і відкриє дорогу в краще майбутнє Венесуели», – заявив Помпео на брифінгу у Вашінґтоні.

 

Реагуючи на виступ Помпео, міністр закордонних справ Венесуели Хорхе Арреаса (Jorge Arreaza) заявив, що Каракас відкидає пропозицію Сполучених Штатів щодо розв’язання венесуельської кризи. «Ми зіткнулися зі спробою державного департаменту США нав'язати нашій країні псевдопропозицію, справжня мета якої – інтервенціонізм і формування підконтрольного уряду. Влада Венесуели вчергове заявляє, що не допускає і не допустить у майбутньому будь-якого контролю з боку жодної іноземної держави», – написав Арреаса на своїй сторінці в Twitter.

01.04.2020

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