Посли "Великої сімки" привітали закон про ринок землі.

 

Посли країн "Групи семи" привітали ухвалення Верховною Радою України закону про ринок землі.

 

 

Про це йдеться у заяві дипломатів, поширеній у Twitter.

 

"Ми вітаємо ухвалення законодавства про запуск ринку землі в Україні. Це важливий перший крок у досягненні ключової реформи, до якої прагнула державна влада протягом десятиліть. Ми також вітаємо крок вперед, який зробила Україна з реформування банківського сектору, і сподіваємося на його остаточне ухвалення, що зміцнить фінансовий сектор України і дасть змогу рухати вперед співпрацю з міжнародними фінансовими інституціями", – йдеться у повідомленні.

 

Верховна Рада підтримала законопроєкт про обіг земель сільськогосподарського призначення на своєму засіданні 30 березня.

 

Закон про ринок землі є однією з умов отримання Україною нової програми МВФ.

 

01.04.2020

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