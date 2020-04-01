Посли "Великої сімки" привітали закон про ринок землі.

Посли країн "Групи семи" привітали ухвалення Верховною Радою України закону про ринок землі.

Про це йдеться у заяві дипломатів, поширеній у Twitter.

"Ми вітаємо ухвалення законодавства про запуск ринку землі в Україні. Це важливий перший крок у досягненні ключової реформи, до якої прагнула державна влада протягом десятиліть. Ми також вітаємо крок вперед, який зробила Україна з реформування банківського сектору, і сподіваємося на його остаточне ухвалення, що зміцнить фінансовий сектор України і дасть змогу рухати вперед співпрацю з міжнародними фінансовими інституціями", – йдеться у повідомленні.

Верховна Рада підтримала законопроєкт про обіг земель сільськогосподарського призначення на своєму засіданні 30 березня.

Закон про ринок землі є однією з умов отримання Україною нової програми МВФ.