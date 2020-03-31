На Донбасі загинув український військовик.

 

30 березня внаслідок бойових дій на Донбасі загинув один боєць Збройних сил України.

 

 

Згідно з повідомленням прес-центру штабу Операції Об'єднаних сил, воїн загинув унаслідок снайперського обстрілу біля околиць села Невельське – неподалік від Первомайського й Пісок під Донецьком.

 

Також у понеділок четверо військовослужбовців зазнали поранень.

 

Згідно з повідомленням Вінницької ОДА, внаслідок обстрілу загинув молодший сержант Володимир Мовчанюк із 57-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ імені кошового отамана Костя Гордієнка.

 

“Молодший сержант Володимир Сергійович Мовчанюк 1983 р. н. загинув під час виконання бойового завдання в районі н. п. Первомайське Ясинуватського району Донецької області. Куля снайпера обірвала життя бійця 30 березня”, – ідеться в повідомленні обласної адміністрації.

 

Володимир Мовчанюк народився 11 серпня 1983 року, жив у селі Андрушівка Погребищенського району Вінницької області. Служив за контрактом у ЗСУ із травня 2015 року.

 

31.03.2020

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