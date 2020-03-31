Темпи виявлення коронавірусу в Україні впали.

Станом на 10:00 31 березня в Україні лабораторно підтверджено 549 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію. Упродовж доби число недужих зросло на 69 особи. Понеділок продемонстрував найменший приріст нових випадків COVID-19 за тиждень – число пацієнтів зросло на 14,4% супроти попереднього дня.
Наразі в Україні зафіксовано 13 смертей, пов'язаних із коронавірусом (дві – впродовж доби). Зафіксовано 8 одужань, свідчать дані Центру громадського здоров'я МОЗ.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 36 випадків;
Волинська область — 3 випадки;
Дніпропетровська область — 9 випадків;
Донецька область — 6 випадків;
Житомирська область — 5 випадків;
Закарпатська область — 1 випадок;
Запорізька область — 13 випадків;
Івано-Франківська область — 45 випадків;
Кіровоградська область — 4 випадки;
м. Київ — 107 випадків;
Київська область — 52 випадки;
Львівська область — 6 випадків;
Луганська область — 2 випадки;
Одеська область — 11 випадків;
Полтавська область — 1 випадок;
Рівненська область — 13 випадків;
Сумська область — 10 випадків;
Тернопільська область — 78 випадків;
Харківська область — 1 випадок;
Херсонська область — 1 випадок;
Хмельницька область — 3 випадки;
Чернівецька область — 90 випадків;
Черкаська область — 50 випадків;
Чернігівська область — 2 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
31.03.2020