Темпи виявлення коронавірусу в Україні впали.

 

Станом на 10:00 31 березня в Україні лабораторно підтверджено 549 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію. Упродовж доби число недужих зросло на 69 особи. Понеділок продемонстрував найменший приріст нових випадків COVID-19 за тиждень – число пацієнтів зросло на 14,4% супроти попереднього дня.

 

Наразі в Україні зафіксовано 13 смертей, пов'язаних із коронавірусом (дві – впродовж доби). Зафіксовано 8 одужань, свідчать дані Центру громадського здоров'я МОЗ.

 

 

 

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

 

Вінницька область — 36 випадків;

Волинська область — 3 випадки;

Дніпропетровська область — 9 випадків;

Донецька область — 6 випадків;

Житомирська область — 5 випадків;

Закарпатська область — 1 випадок;

Запорізька область — 13 випадків;

Івано-Франківська область — 45 випадків;

Кіровоградська область — 4 випадки;

м. Київ — 107 випадків;

Київська область — 52 випадки;

Львівська область — 6 випадків;

Луганська область — 2 випадки;

Одеська область — 11 випадків;

Полтавська область — 1 випадок;

Рівненська область — 13 випадків;

Сумська область — 10 випадків;

Тернопільська область — 78 випадків;

Харківська область — 1 випадок;

Херсонська область — 1 випадок;

Хмельницька область — 3 випадки;

Чернівецька область — 90 випадків;

Черкаська область — 50 випадків;

Чернігівська область — 2 випадки.

 

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

 

31.03.2020

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