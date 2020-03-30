Коронавірус діагностовано у голови Запорізької облради.

У голови Запорізької обласної ради Григорія Самардака підтвердили захворювання на коронавірусну інфекцію.

Про це повідомляє пресслужба Запорізької облради.

"Лабораторно підтверджено, що він інфікований COVID-19. Наразі голова обласної ради перебуває вдома під наглядом сімейного лікаря. Його родина перебуває у самоізоляції", – поінформували в обласній раді.

Станом на ранок 30 березня у Запорізькій області зареєстровано 13 лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

Коронавірус "полюбив" осіб, що виконують функції держави: також коронавірус підтверджено у понад половини десятка народних депутатів України, керівника поліції Києва.