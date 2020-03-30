САП відкрила провадження через брата керівника ОП.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальне провадження за заявою народного депутата Гео Лероса. Напередодні Лерос звинуватив брата керівника Офісу Президента Дениса Єрмака у торгівлі посадами, оприлюднивши відеозаписи з людьми, близькими до Банкової.

Про це йдеться у повідомленні САП.

"Заступником генерального прокурора – керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назаром Холодницьким зареєстровано кримінальне провадження за фактом можливого зловживання впливом під час призначення осіб на посади до органів державної влади. 30 березня 2020 року відомості про можливе вчинення кримінального правопорушення внесено до ЄРДР за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.369-2 КК України", – поінформували в прокуратурі.

Перед цим народний депутат Гео Лерос подав у САП заяву щодо вчинення корупційних злочинів під час призначення голів державних адміністрацій і директора державного підприємства. Він вказав у заяві, що вважає членом схеми керівника Офісу Президента.

Як писав Z, 29 березня народний депутат від "Слуги народу" Гео Лерос оприлюднив відеозаписи, на котрих фіґурує чоловік, у котрому впізнається брат керівника Офісу Президента Андрія Єрмака Денис Єрмак. Чоловік бере участь у переговорах про працевлаштування до органів влади.

Андрій Єрмак не спростував факту присутності брата на відеозаписах.